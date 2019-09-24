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24 Eylül 2019 Salı 14:26

Malatya Emniyeti 45 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 45 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 45 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 45 kişi 16 ile 22 Eylül 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.A. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.K. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Çanakkale Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.İ. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Suç Eşyasının Satın Alınması suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.E. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

6136 S.K.M. suçundan 25 gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.N. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Yaralama suçundan 1 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 16.09.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay hapis cezasından dolayı Erdemli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K.Ç. isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.G isimli şahıs 16.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 17.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.İ. isimli şahıs 17.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Gölbaşı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 17.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 17.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan ifadeye yönelik Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.G. isimli şahıs 17.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 18.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Mala Zarar Verme suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç isimli şahıs 18.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Y. isimli şahıs 19.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Basit Yaralama suçundan 3 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 19.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Hırsızlık suçundan 2 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 19.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Basit Yaralama suçundan 10 Ay 15 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Hakaret suçundan 6 Ay cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.M.Ş isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Hakaret suçundan 3 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.U. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 8 Yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan 6 Ay 7 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.N. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Yaralama suçundan 6 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.T. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması suçundan 11 yıl 2 Ay cezasından dolayı Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.O.A. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Suç Eşyasının Satın Alınması suçundan 4 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.B. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y.A. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Trafik Güvenliğini Tehlikesi Sokma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.P. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Hayvan Hırsızlığı suçundan 6 yıl 3 ay cezasından dolayı Aydın Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.B. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 Ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö.K. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

6136 S.K.M. suçundan 1 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.U. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 20.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42

Hırsızlık suçundan 1 Yıl 3 Ay cezasından dolayı Erzincan Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.M. isimli şahıs 21.09.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 14.09.2019 günü İbadethaneden Hırsızlık suçundan dolayı U.A isimli şahıs 16.09.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesinde 14.09.2019 günü İbadethaneden Hırsızlık suçundan dolayı A.A isimli şahıs 16.09.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45

Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 03.09.2019 tarihinde İşyerinden Hırsızlık suçundan dolayı M.N. isimli şahıs 14.09.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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