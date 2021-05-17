Malatya Emniyeti 47 Şüpheliyi Yakaladı

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma suçundan dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.E. isimli şahıs 11.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması suçundan dolayı Sakarya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 10.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Veya Taşıma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Ö. isimli şahıs 10.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 16 Yıl 9 Ay 5 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 10.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu Madde Kullanmak Veya Bulundurmak suçundan dolayı Balıkesir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ.G. isimli şahıs 09.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Hakaret suçundan dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 03.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 47 kişi, 03–16 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.