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17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:41

Malatya Emniyeti 47 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 47 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 47 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında yakalama emri bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 47 kişi, 03–16 Mayıs 2021 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Karşılıksız Yararlanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.B. isimli şahıs 03.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 03.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 03.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 03.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Silahla Yağma suçundan kesinleşmiş 12 Yıl 6 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.S. isimli şahıs 04.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

6136 SKM suçundan kesinleşmiş 25 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H. isimli şahıs 04.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 2 Ay 24 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 04.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.Y. isimli şahıs 04.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Silahla Tehdit suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.B. isimli şahıs 04.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Kasten Öldürme suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.S. isimli şahıs 04.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 Yıl hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.P. isimli şahıs 05.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Hakaret suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 05.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Ö. isimli şahıs 05.05.04.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Tehdit suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 05.05.04.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.O. isimli şahıs 05.05.04.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 05.05.04.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 05.05.04.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Hakaret suçundan dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.A. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

6136 SKM suçundan kesinleşmiş 1 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

İftira suçundan dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Güveni Kötüye Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Alkollü Araç Kullanma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Ö. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

6136 SKM suçundan kesinleşmiş 18 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Nitelikli Cinsel Saldırı suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.B.A. isimli şahıs 06.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Silahla Tehdit suçundan dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 07.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ş. isimli şahıs 07.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Silahla Tehdit suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.S.G. isimli şahıs 07.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan dolayı Kars Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs 07.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 08.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 08.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.A. isimli şahıs 08.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 8 Yıl 4 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.A. isimli şahıs 08.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan kesinleşmiş 3 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 09.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Mühür Bozma suçundan kesinleşmiş 5 Ay hapis cezasından dolayı Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 29.04.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Uyuşturucu Madde Kullanmak Veya Bulundurmak suçundan dolayı Balıkesir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ.G. isimli şahıs 09.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Mala Zarar Verme suçundan kesinleşmiş 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs 09.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan dolayı Kars Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.H. isimli şahıs 09.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan kesinleşmiş 16 Yıl 9 Ay 5 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 10.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Veya Taşıma suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Ö. isimli şahıs 10.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42

Hükümlü Veya Tutuklunun Kaçması suçundan dolayı Sakarya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 10.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43

Basit Yaralama suçundan dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs 11.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44

Basit Yaralama suçundan dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.Ö. isimli şahıs 11.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45

Hakaret suçundan dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.D. isimli şahıs 11.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma suçundan dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.E. isimli şahıs 11.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47

Basit Yaralama suçundan kesinleşmiş 6 Ay 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 16.05.2021 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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