Malatya Emniyeti 48 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verile 48 kişi 01 ile 07 Haziran 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No Yapılan İşlemler 1 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 01.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 2 Yağma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 01.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 3 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Kayseri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 01.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 4 Tehdit suçundan 3 yıl 8 ay cezasından dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 01.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 5 Taksirle yaralama suçundan 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Z. isimli şahıs 01.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 6 Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 01.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 7 Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 01.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 8 Zorlama hapsi suçundan 8 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 9 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.İ.K. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 10 Silahla tehdit suçundan 7 yıl 5 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 11 Tedbir kararına aykırılık suçundan ifadeye yönelik olarak Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 12 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.A.A. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 13 Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Akçadağ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 14 Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 15 Silahla ateş etme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Ö. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 16 Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 2 yıl cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.G. isimli şahıs 02.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 17 Hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 18 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.E. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 19 Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik olarak İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.Ç. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 20 Hırsızlık suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T.Ö. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 21 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 22 Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.İ. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 23 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 24 İftira suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 25 Zorlama hapsi suçundan 3 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 26 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 27 Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 03.07.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 28 Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Adıyaman Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.A. isimli şahıs 03.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 29 Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.B. isimli şahıs 04.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 30 Yaralama suçundan 5 yıl 3 ay 22 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 04.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 31 Yakın akrabayı öldürme suçundan 6 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs 04.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 32 Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Çankırı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 05.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 33 Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Ergani Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.B. isimli şahıs 05.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 34 Alkollü araç kullanma suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.E. isimli şahıs 05.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 35 5809 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S.E. isimli şahıs 05.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 36 Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 05.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 37 Mala zarar verme suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 06.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 38 Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.D. isimli şahıs 06.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 39 Hırsızlık suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 07.07.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 40 Yeşilyurt ilçesi Merkez Fatih Mahallesinde 01.01.2015 tarihinde cinsel saldırı suçundan dolayı A.G. isimli şahıs 01.07.2019 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 41 Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesinde 02.07.2019 tarihinde fuhuş için kadın veya yer temin etmek suçundan dolayı C.G. isimli şahıs 02.07.2019 tarihinde Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 42 Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesinde 18.06.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.P. isimli şahıs 03.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 43 Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesinde 18.06.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı H.Ç. isimli şahıs 03.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 44 Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesinde 18.06.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.Ç. isimli şahıs 03.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 45 Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesinde 06.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı M.T. isimli şahıs 06.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 46 Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesinde 01.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı N.D. isimli şahıs 06.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 47 Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesinde 01.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı A.H.T. isimli şahıs 06.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 48 Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesinde 01.07.2019 tarihinde hırsızlık suçundan dolayı R.A. isimli şahıs 06.07.2019 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)