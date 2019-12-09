Malatya Emniyeti 52 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm veri (52 kişi 02/08 Aralık 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Taksirle Yaralanmaya Neden Olma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.Y. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.B. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Çevreyi Kasten Kirletme suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.D. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Taksirle Yaralanmaya Neden Olma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.I. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik Darende Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.C. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.C. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Basit Yaralama suçundan 1 Yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.G. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Yaralama suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Askeri Ceza Kanuna Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Kayseri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Yaralama suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ö. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Hırsızlık suçundan 5 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan 8 Yıl 11 Ay 20 Gün hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.T. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Hakaret suçundan 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Isparta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ö. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Hırsızlık suçundan 5 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Y. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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Basit Yaralama suçundan 5 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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40
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Yalan Tanıklık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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41
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.P.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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42
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.İ. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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43
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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44
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Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Z. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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45
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Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan ifadeye yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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46
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Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik Aydın Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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47
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Nitelikli Yağma suçundan 5 Yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 07.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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48
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Mardin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 07.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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49
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Kasten Öldürme suçundan 13 Yıl 7 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.T. isimli şahıs 07.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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50
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Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde 27.11.2019 günü Evden Hırsızlık suçundan dolayı S.A. isimli şahıs 05.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.
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51
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Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesinde 04.12.2019 günü Evden Hırsızlık suçundan dolayı T.Y. isimli şahıs 05.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.
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52
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Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesinde 06.12.2019 günü 6136 S.K.M. suçundan dolayı M.Y. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)