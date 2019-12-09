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09 Aralık 2019 Pazartesi 16:15

Malatya Emniyeti 52 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 52 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 52 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm veri (52 kişi 02/08 Aralık 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Taksirle Yaralanmaya Neden Olma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Y. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.Y. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.B. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Çevreyi Kasten Kirletme suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.D. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Taksirle Yaralanmaya Neden Olma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.K. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.I. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik Darende Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.İ. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.T. isimli şahıs 02.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.C. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.C. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Basit Yaralama suçundan 1 Yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden L.G. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Yaralama suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Askeri Ceza Kanuna Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 03.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Kayseri Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.G. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Yaralama suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 04.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ö. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Hırsızlık suçundan 5 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 05.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan 8 Yıl 11 Ay 20 Gün hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.T. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Hakaret suçundan 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Isparta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ö. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Hırsızlık suçundan 5 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Y. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.T. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Basit Yaralama suçundan 5 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40

Yalan Tanıklık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.P.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.İ. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.B. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44

Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Z. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan ifadeye yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46

Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik Aydın Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M.G. isimli şahıs 06.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47

Nitelikli Yağma suçundan 5 Yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 07.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

48

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Mardin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 07.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

49

Kasten Öldürme suçundan 13 Yıl 7 Ay cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.T. isimli şahıs 07.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

50

Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesinde 27.11.2019 günü Evden Hırsızlık suçundan dolayı S.A. isimli şahıs 05.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.

51

Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesinde 04.12.2019 günü Evden Hırsızlık suçundan dolayı T.Y. isimli şahıs 05.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.

52

Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesinde 06.12.2019 günü 6136 S.K.M. suçundan dolayı M.Y. isimli şahıs Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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