Malatya Emniyeti 53 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen (53) kişi 27 Ocak/02 Şubat 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Suç Üstlenme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.K isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.H isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Y. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden P.A. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.C. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Çorum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Z. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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5490 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Şantaj suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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6136 S.K.M. suçundan 1 yıl 1 ay 10 Gün hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.C.K. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.C.Ç. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Yaralama suçundan 11 ay 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 29.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Yaralama suçundan 2 Yıl 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 29.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 29.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.L.Ş. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Karşılıksız Yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ö. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.U. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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6284 S.K.M. suçundan 3 Gün zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Tehdit suçundan 1 Yıl 2 Ay 17 Gün hapis cezasından dolayı Aydın Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Van Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Y. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme suçundan 4 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Hatay Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.İ. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Bingöl Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Basit Yaralama suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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40
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Mala Zarar Verme suçundan 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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41
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Kasten yaralama suçundan 8 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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42
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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43
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Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme suçundan 8 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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44
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Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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45
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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46
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Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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47
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B.B. isimli şahıs 02.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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48
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Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs 01.02.2020 günü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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49
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Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesinde 24.01.2020 günü Otodan Hırsızlık suçundan dolayı İ.K. isimli şahıs 28.01.2020 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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50
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Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesinde 24.01.2020 günü Otodan Hırsızlık suçundan dolayı T.D. isimli şahıs 28.01.2020 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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51
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Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesinde 20.01.2020 günü İkametten Hırsızlık suçundan dolayı M.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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52
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Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesinde 20.01.2020 günü İkametten Hırsızlık suçundan dolayı A.T. isimli şahıs 31.01.2020 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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53
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Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesinde 20.01.2020 günü İkametten Hırsızlık suçundan dolayı S.Ş. isimli şahıs 31.01.2020 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)