Malatya Emniyeti 53 Şüpheliyi Yakaladı

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.U. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden P.A. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen ( 53) kişi 27 Ocak/02 Şubat 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

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