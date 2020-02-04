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04 Şubat 2020 Salı 14:47

Malatya Emniyeti 53 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 53 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 53 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen (53) kişi 27 Ocak/02 Şubat 2020 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Suç Üstlenme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.K isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.H isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Y. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden P.A. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.C. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.A. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Çorum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.K. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 27.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Z. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

5490 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Şantaj suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

6136 S.K.M. suçundan 1 yıl 1 ay 10 Gün hapis cezasından dolayı İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.C.K. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.C.Ç. isimli şahıs 28.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Yaralama suçundan 11 ay 20 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.E. isimli şahıs 29.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Yaralama suçundan 2 Yıl 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 29.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 29.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.L.Ş. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Karşılıksız Yararlanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ö. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.U. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

6284 S.K.M. suçundan 3 Gün zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Tehdit suçundan 1 Yıl 2 Ay 17 Gün hapis cezasından dolayı Aydın Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Van Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.A. isimli şahıs 30.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Y. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme suçundan 4 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Hatay Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.İ. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Bingöl Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Basit Yaralama suçundan 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Z.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40

Mala Zarar Verme suçundan 3 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41

Kasten yaralama suçundan 8 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43

Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme suçundan 8 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44

Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.D. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46

Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 01.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B.B. isimli şahıs 02.02.2020 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

48

Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.D. isimli şahıs 01.02.2020 günü Gasp Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

49

Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesinde 24.01.2020 günü Otodan Hırsızlık suçundan dolayı İ.K. isimli şahıs 28.01.2020 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

50

Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesinde 24.01.2020 günü Otodan Hırsızlık suçundan dolayı T.D. isimli şahıs 28.01.2020 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

51

Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesinde 20.01.2020 günü İkametten Hırsızlık suçundan dolayı M.G. isimli şahıs 31.01.2020 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

52

Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesinde 20.01.2020 günü İkametten Hırsızlık suçundan dolayı A.T. isimli şahıs 31.01.2020 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

53

Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesinde 20.01.2020 günü İkametten Hırsızlık suçundan dolayı S.Ş. isimli şahıs 31.01.2020 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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