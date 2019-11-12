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12 Kasım 2019 Salı 10:00

Malatya Emniyeti 54 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 54 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 54 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 54 kişi 04-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.S. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Şantaj suçundan ifadeye yönelik Çankırı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.D. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Mala Zarar Verme suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Nitelikli Yağma suçundan 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.P. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

09

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.İ. isimli şahıs 05.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Yağma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.B. isimli şahıs 05.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Hırsızlık suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 05.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

6136 S.K.M. suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Kaybolmuş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.K. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Şantaj suçundan ifadeye yönelik Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün Zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ç. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Basit Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.D. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün Zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.Y. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Ö. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Mühür Bozma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.E. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.U. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.A. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.B. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.E. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün Zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Hırsızlık suçundan 5 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.P. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

Sahipli Hayvanı Öldürme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.İ. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Silahla Tehdit suçundan 2 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.P. isimli şahıs 08.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41

Basit Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42

Hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 09.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43

Kasten Öldürme suçundan 10 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 09.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44

Yaralama suçundan 2 Yıl 9 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.E. isimli şahıs 09.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45

Kasten Öldürme suçundan 12 Yıl hapis cezasından dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 09.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan ifadeye yönelik Çanakkale Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Ö. isimli şahıs 09.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47

Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 04.11.2019 tarihinde 6136 S.K.M. suçundan H.Ç. isimli şahıs 03.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

48

Battalgazi ilçesi Salköprü mahallesinde 03.11.2019 tarihinde İkametten Hırsızlık suçundan Y.L. isimli şahıs 04.11.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

49

Battalgazi ilçesi Salköprü mahallesinde 03.11.2019 tarihinde İkametten Hırsızlık suçundan H.Ö. isimli şahıs 04.11.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

50

Battalgazi ilçesi Bentbaşı mahallesinde 23.10.2019 tarihinde Otodan Hırsızlık suçundan A.G. isimli şahıs 04.11.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

51

Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 06.11.2019 tarihinde Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan Y.D. isimli şahıs 06.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

52

Yeşilyurt ilçesi Zaviye mahallesinde 07.11.2019 tarihinde Otodan Hırsızlık suçundan M.I. isimli şahıs 08.11.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

53

Yeşilyurt ilçesi Zaviye mahallesinde 07.11.2019 tarihinde Otodan Hırsızlık suçundan G.K. isimli şahıs 08.11.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

54

Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 10.11.2019 tarihinde 6136 S.K.M. suçundan Y.E.G. isimli şahıs 10.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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