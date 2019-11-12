Malatya Emniyeti 54 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 54 kişi 04-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Karşılıksız Yararlanma suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.C.S. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Şantaj suçundan ifadeye yönelik Çankırı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.D. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Mala Zarar Verme suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Nitelikli Yağma suçundan 3 Yıl 9 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.P. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.A. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs 04.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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09
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.İ. isimli şahıs 05.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Yağma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.B. isimli şahıs 05.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Hırsızlık suçundan 2 Yıl 6 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 05.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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6136 S.K.M. suçundan 5 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Kaybolmuş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.K. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Şantaj suçundan ifadeye yönelik Ankara Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün Zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ç. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Basit Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.D. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün Zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.Y. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Ö. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Mühür Bozma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.E. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.U. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.A. isimli şahıs 06.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.S. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.B. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ö. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.E. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 3 Gün Zorlama hapsi cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 07.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
|
Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Antalya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ç. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Hırsızlık suçundan 5 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.P. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
34
|
Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.K. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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Sahipli Hayvanı Öldürme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.İ. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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38
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Silahla Tehdit suçundan 2 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.P. isimli şahıs 08.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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40
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Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan ifadeye yönelik Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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41
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Basit Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 08.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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42
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Hırsızlık suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 09.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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43
|
Kasten Öldürme suçundan 10 Yıl hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 09.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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44
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Yaralama suçundan 2 Yıl 9 Ay 10 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.E. isimli şahıs 09.11.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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45
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Kasten Öldürme suçundan 12 Yıl hapis cezasından dolayı Adana Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs 09.11.2019 günü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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46
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Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan ifadeye yönelik Çanakkale Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Ö. isimli şahıs 09.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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47
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Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 04.11.2019 tarihinde 6136 S.K.M. suçundan H.Ç. isimli şahıs 03.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
48
|
Battalgazi ilçesi Salköprü mahallesinde 03.11.2019 tarihinde İkametten Hırsızlık suçundan Y.L. isimli şahıs 04.11.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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49
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Battalgazi ilçesi Salköprü mahallesinde 03.11.2019 tarihinde İkametten Hırsızlık suçundan H.Ö. isimli şahıs 04.11.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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50
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Battalgazi ilçesi Bentbaşı mahallesinde 23.10.2019 tarihinde Otodan Hırsızlık suçundan A.G. isimli şahıs 04.11.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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51
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Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 06.11.2019 tarihinde Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan Y.D. isimli şahıs 06.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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52
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Yeşilyurt ilçesi Zaviye mahallesinde 07.11.2019 tarihinde Otodan Hırsızlık suçundan M.I. isimli şahıs 08.11.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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53
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Yeşilyurt ilçesi Zaviye mahallesinde 07.11.2019 tarihinde Otodan Hırsızlık suçundan G.K. isimli şahıs 08.11.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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54
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Battalgazi ilçesi Dabakhane mahallesinde 10.11.2019 tarihinde 6136 S.K.M. suçundan Y.E.G. isimli şahıs 10.11.2019 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)