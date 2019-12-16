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16 Aralık 2019 Pazartesi 14:34

Malatya Emniyeti 62 Şüpheliyi Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 62 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Malatya Emniyeti 62 Şüpheliyi Yakaladı
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Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen (62 kişi) 09/15 Aralık 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

S.No

Yapılan İşlemler

1

Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

2

Basit Yaralama suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.K. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

3

Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

4

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

5

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

6

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 1 Yıl 8 ay hapis cezasından dolayı Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

7

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

8

6136 S.K.M. suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.A. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

9

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

10

Yaralama suçundan 1 Yıl 5 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.T. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

11

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

12

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

13

Askeri Ceza kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.B. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

14

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

15

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

16

Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

17

Şantaj suçundan ifadeye yönelik Muğla Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

18

Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

19

Şantaj suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

20

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 16 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

21

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

22

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Şanlıurfa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

23

Karşılıksız Yararlanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Ş. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

24

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ö. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

25

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.M. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

26

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Kütahya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.U. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

27

6136 S.K.M. suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

28

Yalan Tanıklık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

29

Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.T. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

30

Tehdit suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

31

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

32

4733 S.K.M. suçundan 3 Yıl 4 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

33

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

34

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

35

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

36

Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik Manisa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

37

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

38

Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

39

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

40

Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.L. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

41

Suç Delillerini Yok Etme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D.A. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

42

5809 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Z. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

43

Basit Yaralama suçundan 5 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

44

6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

45

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

46

Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Ö. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

47

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

48

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

49

Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.S. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

50

Yaralama suçundan 5 Yıl Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

51

Kamu Malına Zarar Verme suçundan 1 Yıl Hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

52

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Bursa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 14.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

53

Silahla Yağma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 14.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

54

Basit Yaralama suçundan 6 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 14.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

55

Silahla Yağma suçundan 10 Yıl Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 15.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

56

Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 15.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

57

Taksirle Öldürme suçundan 5 Yıl 8 Ay Hapis cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 15.12.2019 günü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

58

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 15.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

59

Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesinde 08.12.2019 günü İşyerinden Hırsızlık suçundan dolayı A.T. isimli şahıs 08.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.

60

Battalgazi ilçesi Yavuzselim Mahallesinde 09.12.2019 günü Oto Hırsızlığı suçundan dolayı A.T. isimli şahıs 09.12.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.

61

Yeşilyurt İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde 03.12.2019 günü Motorin Hırsızlığı suçundan dolayı K.Ş. isimli şahıs 12.12.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır

62

Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesinde 11.12.2019 günü İşyerinden Hırsızlık suçundan dolayı F.B. isimli şahıs 13.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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