Malatya Emniyeti 62 Şüpheliyi Yakaladı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen (62 kişi) 09/15 Aralık 2019 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Basit Yaralama suçundan 5 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.E.K. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Nitelikli Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 1 Yıl 8 ay hapis cezasından dolayı Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.E. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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6136 S.K.M. suçundan 10 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.A. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay hapis cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 09.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Yaralama suçundan 1 Yıl 5 Ay 15 Gün hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ü.T. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Askeri Ceza kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Denizli Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.B. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Ç. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.B. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Şantaj suçundan ifadeye yönelik Muğla Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Şantaj suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan 16 Yıl 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
21
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Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Y. isimli şahıs 10.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Şanlıurfa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Karşılıksız Yararlanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.Ş. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Ö. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Erzurum Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.M. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadeye yönelik Kütahya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.U. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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6136 S.K.M. suçundan 4 Yıl 2 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.T. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Yalan Tanıklık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.Y. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
|
Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.T. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
30
|
Tehdit suçundan ifadeye yönelik İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ş. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
32
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4733 S.K.M. suçundan 3 Yıl 4 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 11.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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33
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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34
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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35
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6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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36
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Güveni Kötüye Kullanma suçundan ifadeye yönelik Manisa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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37
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
38
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Alkollü Araç Kullanma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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39
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Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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40
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Silahla Tehdit suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.L. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
41
|
Suç Delillerini Yok Etme suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D.A. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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42
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5809 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Z. isimli şahıs 12.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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43
|
Basit Yaralama suçundan 5 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
44
|
6136 S.K.M. suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.Ö. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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45
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.K. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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46
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Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.Ö. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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47
|
Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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48
|
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden T.D. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
49
|
Hakaret suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.S. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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50
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Yaralama suçundan 5 Yıl Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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51
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Kamu Malına Zarar Verme suçundan 1 Yıl Hapis cezasından dolayı Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.G. isimli şahıs 13.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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52
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Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 3 Ay Hapis cezasından dolayı Bursa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs 14.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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53
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Silahla Yağma suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 14.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
54
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Basit Yaralama suçundan 6 Ay Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ç. isimli şahıs 14.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
55
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Silahla Yağma suçundan 10 Yıl Hapis cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 15.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
56
|
Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 15.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
57
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Taksirle Öldürme suçundan 5 Yıl 8 Ay Hapis cezasından dolayı Mersin Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.A. isimli şahıs 15.12.2019 günü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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58
|
Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 15.12.2019 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
59
|
Battalgazi ilçesi Beydağı Mahallesinde 08.12.2019 günü İşyerinden Hırsızlık suçundan dolayı A.T. isimli şahıs 08.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.
|
60
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Battalgazi ilçesi Yavuzselim Mahallesinde 09.12.2019 günü Oto Hırsızlığı suçundan dolayı A.T. isimli şahıs 09.12.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.
|
61
|
Yeşilyurt İlçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde 03.12.2019 günü Motorin Hırsızlığı suçundan dolayı K.Ş. isimli şahıs 12.12.2019 günü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
|
62
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Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesinde 11.12.2019 günü İşyerinden Hırsızlık suçundan dolayı F.B. isimli şahıs 13.12.2019 günü Hırsızlık Büro Amirliği Görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)