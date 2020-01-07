Malatya Emniyeti Aralık Ayını Değerlendirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri tarafından 2019 Yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunu basın açıklaması ile duyurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2019 Yılı ARALIK ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (74) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan, (3) şahıs tutuklanmış, (26) şahıs hakkında Adli Kontrol Tedbirine hükmedilmiş, (39) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (6) şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (13) şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan (9) şüpheli yakalanarak talimat iline teslim edilmiş, (2) şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, (2) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

-PKK-KCK Terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında (11) şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen (11) şüpheli hakkında Adli Kontrol Tedbirine hükmedilmiş, operasyon kapsamında (2) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

-DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen (4) şüpheli gözaltına alınmış, operasyon kapsamında (2) şüpheli firari olarak aranmaktadır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun kapsamında (8) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; (4.490 litre boğma rakı, boğma rakı yapımında kullanılan araç gereç ve malzemeler 62 litre el yapımı şarap ) ve (100 adet gümrük kaçağı kol saati) ele geçirilmiştir.

-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında (3) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüpheli şahıslardan kaçak kazı yapmak amacıyla (1 adet metal arama dedektörü) ele geçirilmiştir.

-6136 Sayılı Kanun Kapsamında silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda (3) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüpheli şahıslardan (1 adet tabanca, 164 adet mermi, 3 adet şarjör) ele geçirilmiştir.

-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan (11) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden (2 adet sahte çek) ele geçirilmiştir.

-Tefecilik yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda (8) şüpheliye işlem yapılmış, bunlardan (4) şüpheli mahkemece tutuklanmış, (2) şüpheli hakkında Adli Kontrol tedbirine hükmedilmiş, (2) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

Toplam (39) operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlarda (63) şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan (32) şahıs hakkında TCK’nın ( 188/3-188/6 ), (31) şahıs hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (21) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (6) şüpheli hakkında Adli Kontrol tedbirine hükmedilmiş, (36) şahıs ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; (230,89 gr. Kubar Esrar), (353,00 gr. Toz Esrar), (1,84 gr. Plaka Esrar), (132,60 gr. Metamfetamin), (252 Adet Ecstasy), (220,89 gr. Sentetik Kannabinoid), (1260 Adet Kullanımı Reçeteye tabi hap), maddeleri ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6 (153.636 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (307) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (40 Ruhsatsız tabanca), (20 Kuru Sıkı tabanca), (96 Av Tüfeği), (435 adet çeşitli çaplarda Fişek), (56 adet kesici alet), (1.190 adet Uyuşturucu Hap), (595 gr Narkotik madde), (320 litre sahte rakı) (150 TL sahte para) ele geçirilmiş ve (18 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğümüz Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından,1072 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama (Kumar/Tombala); suçlarından 12 ayrı Adrese İşlem Yapılmış, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, kumar oyunu oynayan 227 şahsa toplam 72.640 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kumar oyununda kullanılan malzemeler, 5 Tombala Makinası, 6 Adet Oyun Aleti, 215 Adet İskambil Kağıdı ve toplam 1.367 TL para ele geçirilerek kamuya aktarılmıştır.

Fuhuştan 44 Kişiye işlem yapılmış olup 73.500 TL cezai işlem uygulanmış, 87 ev ve iş yeri kapatılmıştır.

Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı tesislere yönelik 2019 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan denetimlerde; 2 işyerine (Müşteri Bilgilerini anlık olarak göndermediğinden) toplamda 14.704 TL idari para cezası kesilmiştir.

1 şahsa Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralama işi yaptığından dolayı 14.705 TL idari para cezası kesilmiştir.

TRAFİK DENETLEME, BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ VE UYGULAMA NOKTALARNDA YAPILAN DENETİMLERDE İSE,

(46.641) Araç sürücüsü kontrol edilmiş, (3.539) araç sürücüsü ve (10.532) araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı (4.189.902.00 TL) cezai işlem uygulanmıştır.

(113 Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş), (316 araç trafikten men edilmiştir). (121 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış), (3 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan), (402 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan), (948 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan), (178 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan), (66 araca fazla yolcu taşımaktan), (1.036 araca kırmızı ışık ihlalinden), (2.232 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama) ve (86 sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan), (22 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan) cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (4.497) kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)