Asayiş-44:
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01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54

Malatya Emniyeti Eğlence Mekanlarına Yönelik Denetim ve Kontrol Yaptı

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sorumluluk bölgelerinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik 30/06/2019 tarihinde 21:30 - 23:30 saatleri arasında denetim ve kontrol yapıldı.

Malatya Emniyeti Eğlence Mekanlarına Yönelik Denetim ve Kontrol Yaptı
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Malatya Emniyet Müdürlüğün basın açıklaması;

"Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce sorumluluk bölgemizde bulunan eğlence mekanlarına yönelik 30/06/2019 tarihinde 21:30 - 23:30 saatleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde;

Nasuhi Caddesinde bulunan (3) Kafede gerekli denetim ve kontroller yapılmış ve bu denetimler sonucunda (60) şahsın GBT kontrolü yapılmış, (7) işçinin SGK girişinin olmadığı tespit edilmiş gerekli işlemler yapılmıştır. İş yerleri içeresinde sigara içildiği tespit edilmiş ve 4207 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmıştır. (2) İşyerinin Canlı müzik ruhsatının olmadığı tespit edilmiş gerekli işlemler yapılmıştır.

Halep Caddesi –Mücelli Caddesi ve Nasuhi Caddeleri üzerinde bulunan umuma açık yerlerde yapılan Şok Uygulamada (75) şahsın GBT kontrolü yapılmış, (3) işyerinde çalışanların SGK girişlerinin bulunmadığı ve işyerleri içerisinde sigara ve Alkol tüketildiği tespit edilmiş ve 4207 sayılı kanun kapsamında gerekli işlemler yapılmıştır.

Güven Timlerinin gün içerisinde yapmış olduğu çalışmalarda (43) şahsın GBT kontrolü yapılmış (2) şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilmiş ve şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.

Ayrıca 28.06.2019 günü saat 08.00 ile 01.07.2019 günü 08.00 saatleri arasında Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt İlce Emniyet Müdürlüğü ve Devriye ekiplerimiz tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan uygulama, mobil park polisi ekiplerince yapılan uygulama, sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarda ise;

  • 10622 şahsın GBT kontrolü yapılmış,
  • 5 aranan şahıs yakalanmış ve 25 yoklama kaçağı şahıs tespit edilmiş,
  • 1003 araç kontrol edilmiş,
  • 46 adet park kontrol edilmiştir.
  • 2 adet av tüfeği
  • 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek
  • 30 gr kannabionid maddesi
  • 1 adet delici kesici alet ele geçirilmiştir.
  • 23 araca toplam 5549 TL idari para cezası kesilmiştir,

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur"



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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