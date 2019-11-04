Malatya Emniyeti Ekim Ayını Değerlendirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri tarafından 2019 Yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunu basın açıklaması ile duyurdu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2019 Yılı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (55) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan (14) şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, (28) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (13) şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (11) şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan (7) şüpheli yakalanarak talimat iline teslim edilmiş, (3) şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, (1) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

-PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında (12) şüpheli hakkında işlem yapılmış. Bunlardan (1) şüpheli tutuklanmış, (5) şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, (6) şüpheli ise firari olarak aranmakta olup yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

-DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında (13) şüpheli gözaltına alınmış, gözaltına alınan (10) şüpheli mahkemece tutuklanırken, (3) şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

-Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan TKPML Terör örgütü üyesi (1) şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun kapsamında (3) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden (24,25 litre boğma rakı), (25 kg nargile tütünü), (23 adet elektronik sigara likiti), (2 adet elektronik sigara ve 15 adet elektronik sigara ateşleme başlığı ele geçirilmiştir.

-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında (1) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüpheli şahıstan (254 adet sikke ve 6 adet obje) ele geçirilmiştir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

Toplam (61) operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda (100) şüpheli gözaltına alınmıştır. Bu şüphelilerden (32) şahıs hakkında TCK’nın ( 188/3-188/6 ), (68) şahıs hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (22) şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (4) şüpheli şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, (74) şüpheli ise Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; (212,96 gr. Kubar Esrar), (2 gr. Toz Esrar), (16,17 gr. Plaka Esrar), (2,10 gr. Skunk), (93,39 gr. Metamfetamin), (33 Adet Ecstasy hap), (376,26 gr. Sentetik Kannabinoid), (13.351 Adet Kullanımı Reçeteye tabi hap), maddeleri ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6 (91.232 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (215) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (28 Ruhsatsız tabanca), (32 Kuru Sıkı tabanca), (53 Av Tüfeği), (543 adet çeşitli çaplarda Fişek), (44 adet kesici alet), (1.184 adet Uyuşturucu Hap), (413 gr Narkotik madde), ele geçirilmiş ve (7 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır. (3) adet çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edilmiştir.

Ayrıca Ahlak Büro Amirliğimiz ekipleri tarafından, 1072 Sayılı Kanun kapsamında ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama (Kumar/Tombala); suçlarından (10) ayrı Adrese İşlem Yapılmış, (13) şüpheli yakalanmış, kumar oyunu oynayan (148) şahsa toplam (47.360 TL) idari para cezası uygulanmıştır. Kumar oyununda kullanılan, (3 adet Tombala Makinası), (8 Adet Paramatik cihazı) ve toplam (3.211 TL para) ele geçirilerek kamuya aktarılmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)