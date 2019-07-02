Malatya Emniyeti Haziran Ayını Değerlendirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri tarafından 2019 Yılı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunu basın açıklaması ile duyurdu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünün Basın Açıklaması,

"Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2019 Yılı Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (39) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan (16) şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, (21) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (2) şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (6) şüpheli hakkında işlem yapılmış bunlardan (5) şüpheli yakalanarak talimat iline teslim edilmiş, (1) şüpheli firari olarak aranmaktadır

-PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında (2) şüpheli gözaltına alınmış, (1) şüpheli alınan ifadesinin ardından Emniyet Müdürlüğümüzden serbest bırakılırken, (1) şüpheli ise Mahkemece serbest bırakılmıştır.

-DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında (1) şüpheli gözaltına alınmış, Adli makamlara sevk edilen şüpheli Mahkemece Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında (3) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; (156 kg. Nargile Tütünü), (300 kg. gümrük kaçağı Çay), (2475 deste sigara sarma kağıdı) ele geçirilmiştir.

-İlimizde meydana gelen (5) ayrı faili meçhul "Piyasaya sahte para sürme" olayının şüphelileri oldukları tespit edilen (2) Şüpheli şahıs yapılan planlı operasyon ile yakalanmış, adli makamlara sevk edilen (2) şüpheli mahkemece tutuklanmıştır. Şahısların yapılan aramalarında (8600 TL ve 500 ABD Doları) sahte banknot ele geçirilmiştir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda;

Toplam (25) operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan bu operasyonlarda (45) şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan (13)’ü hakkında TCK’nın ( 188/3-188/6 ), (32)’si hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (9) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (2) şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, (34) şahıs ise Cumhuriyet Savcının talimatları doğrultusunda serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar neticesinde; (2 gr. Kubar esrar), (0,50 gr. Eroin), (28,48 gr. Metamfetamin), (213 Adet Ecstasy hap), (77,25 gr. Sentetik Kannabinoid), (2676 adet Kullanımı Reçeteye tabi hap), (27 Adet Kök Kenevir bitkisi) ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6(109.668 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (311) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (29 Ruhsatsız tabanca), (19 Kuru Sıkı tabanca), (40 Av Tüfeği), (275 adet çeşitli çaplarda Fişek), (108 adet Uyuşturucu Hap), (135 gr Narkotik madde), (34 Kesici Alet) ele geçirilmiş ve (9 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır.

Şüpheli numaralardan aramak suretiyle kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan şahıslarla ilgili yapılan çalışmalarda; Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen (4) şüpheli şahıs yakalanmış şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise mağdur vatandaşlara ait olan (künye, iki çift küpe, 3 adet gremse, 3 adet çeyrek altın, iki adet bileklik, iki adet kolye, 50 Euro ve 1200TL) para teslim alınmış ve müştekilere teslim edilmiştir. Olayla ilgili (4) şüpheli gözaltına alınmış gözaltına alınan (2) şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken (2) şüpheli tutuklanmıştır

Ayrıca (2) şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan adli tahkikat yapılmıştır; yapılan aramalarda ise (1 Adet Tombala Makinası), (90 Adet Pinpon Topu), (106 Adet Kart), (3180 Adet Pul), (1 Adet TV), (1 Adet Kamera) ele geçirilmiş, kumar oynayan (25) Şahsa toplam (8.000 TL) İdari Para Cezası uygulanmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

İlimizde yurtdışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyon neticesinde (3) şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Şahısların yapılan aramalarında (4 Adet Telefon), (1 Adet Tablet), (5 Adet Sim Kart), (2 Adet Hafıza Kartı), (2 Adet USB Bellek), (3 Adet Harddisk) ve (1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya (7) adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirilmiştir.

TRAFİK DENETLEME, BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ VE UYGULAMA NOKTALARNDA YAPILAN DENETİMLERDE İSE,

(67.650) Araç sürücüsü kontrol edilmiş, (4.288) araç sürücüsü ve (12.897) araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı (2.831.897.00 TL) cezai işlem uygulanmıştır.

(184) Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, (370) araç trafikten men edilmiştir. (57) araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır, (157) motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, (1.315) araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, (1.643) araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan (254) araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, (134) araca fazla yolcu taşımaktan, (1.086) araca kırmızı ışık ihlalinden, (2432) araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve (165) sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (10.248) kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)