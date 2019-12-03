Malatya Emniyeti Kasım Ayını Değerlendirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri tarafından 2019 Yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunu basın açıklaması ile duyurdu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2019 Yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (40) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan, (37) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (3) şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (19) şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan (11) şüpheli yakalanarak talimat iline teslim edilmiş, (3) şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, (5) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun kapsamında (6) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; (44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ekranı ve 1 adet cep telefonu), (79 litre boğma rakı), (178 kg nargile kömürü), (338 paket kaçak sigara ve 136 deste sigara sarma kağıdı), (156 litre parfüm yapımında kullanılan kimyasal madde ve 3867 adet boş parfüm şişesi ile dolum aparatları ele geçirilmiştir.

-2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında (4) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüpheli şahıslardan (1712 adet sikke, obje ve 1 adet kitap) ele geçirilmiştir.

-Göçmen Kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda (68) kaçak göçmen yakalanmış (4) organizatör operasyon kapsamında mahkemece tutuklanmıştır.

Kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

-6136 Sayılı Kanun Kapsamında silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda (8) şüpheli gözaltına alınmış bunlardan (2) şüpheli mahkemece tutuklanmış, (4) şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, (2) şüpheli ise serbest bırakılmıştır.

Şüphelilerden; (4 adet tabanca), (1 adet kurusıkı tabanca), (311 adet mermi), (7 adet şarjör), (1 adet pompalı tüfek ve 22 adet av tüfeği fişeği) ele geçirilmiştir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde;

Toplam (37) olay gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalarda (65) şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan (26) şahıs hakkında TCK’nın ( 188/3-188/6 ), (39) şahıs hakkında TCK’nın (191.) maddesi kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (16) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (8) şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, 41 şahıs ise Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; (4.259,72 gr. Kubar Esrar), (2.030,70 gr. Toz Esrar), (26,53 gr. Metamfetamin), (43 Adet Ecstasy hap), (391 Adet Captagon), (6.917,68 gr. Sentetik Kannabinoid), (40 Adet Kullanımı Reçeteye tabi hap), (2,25 gr. Eroin), (26,15 gr. Kokain), (3 kök Kenevir) maddeleri ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6(176.465 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (358) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (34 Ruhsatsız tabanca), (22 Kuru Sıkı tabanca), (48 Av Tüfeği), (220 adet çeşitli çaplarda Fişek), (34 adet kesici alet), (488 adet Uyuşturucu Hap), (1.112 gr Narkotik madde), (110 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve (6 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır.

Ayrıca Ahlak Büro Amirliğimiz ekipleri tarafından, 1072 Sayılı Kanun kapsamında ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama (Kumar/Tombala); suçlarından (12) ayrı adrese İşlem Yapılmış, (14) şüpheli yakalanmıştır. kumar oyunu oynayan (178 şahsa toplam 56.960 TL) idari para cezası uygulanmış, Kumar oyununda kullanılan malzemeler, (3 Tombala Makinası), (5 Adet Paramatik cihazı), (424 Adet İskambil Kağıdı) ve toplam (1.626 TL para) ele geçirilerek kamuya aktarılmıştır.

İletişim yoluyla dolandırıcılık yapmak suretiyle (kendilerini Polis, Asker, Savcı veya Hakim) olarak tanıtıp vatandaşlarımıza ait para ve değerli eşyaları ele geçiren şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Osmaniye ilinde yakalanan 1 şahıstan (1 adet bilezik, 7 adet ata lira 3 adet çeyrek, 1 çift küpe 1 adet alyans, 56 Suudi riyali 59655 TL para), Akçakale

İlçesinde yakalanan 1 şahıstan (18750 TL para 1 tam ve 1 yarım altın, Adıyaman ilinde yakalanan 1 şahıstan 5 adet gümüş yüzük, 2 adet altın yüzük, 5 adet altın kolye ucu, 9 çift altın küpe, 1 adet gümüş broş, 6 adet gümüş görünümlü kolye, 1 adet gümüş bileklik, 4 adet altın bileklik, 1 adet kol saati, 4 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 2 adet çeyrek altın) ele geçirilmiş ve mahkemeye sevk edilen (3) şüpheli de tutuklanmıştır.

Hırsızlık Büro Amirliğimizce ikametten hırsızlık konusu aydınlatılmış (5 adet Bileklik, 1 adet Saat, 2 adet Kolye, 6 adet Küpe, 1 adet Televizyon, 4 adet Cep Telefonu, 1 adet Tablet, 2 Ton Odun ele geçirilerek Müştekilerine teslim edilmiştir.

Hayvan Hırsızlığına karışan şahıslar tarafından çalınan 1 adet büyük baş hayvan Müştekisine teslim edilmiştir.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğimizce (4 adet Hoparlör, 1 adet Oto Teybi, 1 adet akü, 200 lt Mazot) ele geçirilerek Müştekilerine teslim edilmiştir.

TRAFİK DENETLEME, BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ VE UYGULAMA NOKTALARNDA YAPILAN DENETİMLERDE İSE,

(55.690) Araç sürücüsü kontrol edilmiş, (6.038) araç sürücüsü ve (9.677) araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı (2.960.035.00 TL) cezai işlem uygulanmıştır.

(197 Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş), (712 araç trafikten men edilmiştir). (110 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış), (40 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan), (758 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan), (1.084 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan), (320 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan), (130 araca fazla yolcu taşımaktan), (824 araca kırmızı ışık ihlalinden), (1.658 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama) ve (172 sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan), (32 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan) cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (4.054) kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)