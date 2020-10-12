Malatya Emniyeti Kom Şube 447 Litre Sahte Rakı Ele Geçirdi

-20 adet 19 litrelik damacanalarda 380 litre olmak üzere toplam 447 litre el yapımı sahte rakı ele geçirilmiştir.

KOM Şube Müdürlüğünce ülkemiz genelinde sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Y. G. isimli şahsın el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edilmiş, şahsın iş yerinde yapılan aramada;

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Y.G. isimli şahsın İş yerinde, İkametgahında ve deposunda yapılan aramalarda 447 Litre el yapımı sahte rakı ele geçirildiği bildirildi.

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