Malatya Emniyeti Kom Şube 447 Litre Sahte Rakı Ele Geçirdi

KOM Şube Müdürlüğünce ülkemiz genelinde sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Y. G. isimli şahsın el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edilmiş, şahsın iş yerinde yapılan aramada;
- 0.5 litrelik pet şişelerde toplam 4.5 litre el yapımı boğma rakı
Şahsın İkametinde yapılan aramada;
-19 litrelik damacanalar ve 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 63 litre el yapımı boğma rakı
Şahsın deposunda yapılan aramalarda;
-20 adet 19 litrelik damacanalarda 380 litre olmak üzere toplam 447 litre el yapımı sahte rakı ele geçirilmiştir.
Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)