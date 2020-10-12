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13 Ekim 2020 Salı 10:02

Malatya Emniyeti Kom Şube 447 Litre Sahte Rakı Ele Geçirdi

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Y.G. isimli şahsın İş yerinde, İkametgahında ve deposunda yapılan aramalarda 447 Litre el yapımı sahte rakı ele geçirildiği bildirildi.

Malatya Emniyeti Kom Şube 447 Litre Sahte Rakı Ele Geçirdi
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KOM Şube Müdürlüğünce ülkemiz genelinde sahte alkol satışı yaparak ölümlere sebebiyet veren şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Y. G. isimli şahsın el yapımı sahte (boğma) rakı imal ve satışı yaptığı bilgileri elde edilmiş, şahsın iş yerinde yapılan aramada;

- 0.5 litrelik pet şişelerde toplam 4.5 litre el yapımı boğma rakı

Şahsın İkametinde yapılan aramada;

-19 litrelik damacanalar ve 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 63 litre el yapımı boğma rakı

Şahsın deposunda yapılan aramalarda;

-20 adet 19 litrelik damacanalarda 380 litre olmak üzere toplam 447 litre el yapımı sahte rakı ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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