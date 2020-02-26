Malatya Emniyeti, Metal Banknot Kalıbı ve Tarihi sikkeler Ele Geçirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi,
26.02.2020 günü (Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 adet aranması bulunan) (1) şüpheli, yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin yapılan ikamet ve üst aramasında;
- 1 adet Sahte Dolar Basımında kullanılan 100 Dolarlık Metal Banknot kalıbı
- 17 adet tarihi eser kapsamında sikke ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında tahkikata başlanmış olup, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilecektir.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)