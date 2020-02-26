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27 Şubat 2020 Perşembe 11:41

Malatya Emniyeti, Metal Banknot Kalıbı ve Tarihi sikkeler Ele Geçirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin ikamet ve üst aramasında 1 adet Sahte Dolar Basımında kullanılan 100 Dolarlık Metal Banknot kalıbı, 17 adet tarihi eser kapsamında sikke ele geçirdi.

Malatya Emniyeti, Metal Banknot Kalıbı ve Tarihi sikkeler Ele Geçirdi
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi,

26.02.2020 günü (Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 adet aranması bulunan) (1) şüpheli, yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin yapılan ikamet ve üst aramasında;

  • 1 adet Sahte Dolar Basımında kullanılan 100 Dolarlık Metal Banknot kalıbı
  • 17 adet tarihi eser kapsamında sikke ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında tahkikata başlanmış olup, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli makamlara sevk edilecektir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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