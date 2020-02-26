Malatya Emniyeti, Metal Banknot Kalıbı ve Tarihi sikkeler Ele Geçirdi

26.02.2020 günü (Sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından 4 adet aranması bulunan) (1) şüpheli, yapılan takip sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelinin yapılan ikamet ve üst aramasında;

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesi,

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 1 şüphelinin ikamet ve üst aramasında 1 adet Sahte Dolar Basımında kullanılan 100 Dolarlık Metal Banknot kalıbı, 17 adet tarihi eser kapsamında sikke ele geçirdi.

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