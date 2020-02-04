Malatya Emniyeti Ocak Ayını Değerlendirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlükleri tarafından 2020 Yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunu basın açıklaması ile duyurdu.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2020 Yılı OCAK ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (58) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan, (2) şahıs tutuklanmış, (8) şahıs hakkında Adli Kontrol Tedbirine hükmedilmiş, (46) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (2) şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (13) şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan (6) şüpheli yakalanarak talimat iline teslim edilmiş, (2) şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, (5) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

-PKK-KCK Terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında (1) şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece Tutuklanmıştır.

-DEAŞ silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen (1) şüpheli gözaltına alınmış, şüpheli şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlamasıyla (21) şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlara sevk edilen (12) şüpheli mahkemece tutuklanmış, (6) şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedilmiş, (3) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır. Şüphelilerin yapılan aramalarında; (7 adet tabanca), (7 adet şarjör), (1738 adet mermi), (3 adet av tüfeği), (46 adet av tüfeği kartuşu), (2 adet kesici alet), ( 1 adet çelik yelek) ele geçirilmiştir.

-5607 Sayılı Kanun kapsamında (4) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; (15 litre sahte içki, 38 şişe kaçak içki), (883 paket kaçak sigara), 16.5 muhtelif gıda), (141 kg. nargile kömürü), (8 kg nargile kömürü), (5000 adet makaron), ele geçirilmiştir.

-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan (8) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden (1 adet sahte çek) ele geçirilmiştir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3 – 188/6 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) , TCK’nın 191 (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) ve TCK’nın 190. maddesinden (Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak) suçlarından İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

Şube Müdürlüğümüz görevlilerince, yapılan planlı operasyonlarda ve ilimiz giriş-çıkışlarında oluşturulan Uygulama noktalarında uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünden, (102) operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlarda (148) şahıs gözaltına alınmıştır.

Bu şahıslardan (33) şahıs hakkında TCK’nın (188/3-188/6), (113) şahıs hakkında TCK’nın (191.) ve (2) şahıs hakkında TCK’nın (190.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (16) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (6) şüpheli hakkında Adli Kontrol tedbirine hükmedilmiş,(1) şahıs firari olarak aranmakta, (125) şahıs ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu (1.433,61 gr. Sentetik Kannabinoid), (369,36 gr. Metamfetamin), (1274 Adet Reçeteye Tabi Hap), (42,01 gr. Kubar Esrar), (869 adet Ecstasy), (2,51 gr. Toz Esrar) maddeleri ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6 (162.919 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (261) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (37 Ruhsatsız tabanca), (13 Kuru Sıkı tabanca), (75 Ruhsatsız Av Tüfeği), (181 adet çeşitli çaplarda Fişek), (79 adet kesici alet), (507 adet Uyuşturucu Hap), (319 gr Narkotik madde), (10.5 litre sahte rakı) (100 TL sahte para) ele geçirilmiş ve (10 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır.

Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimiz ekipleri tarafından,1072 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama (Kumar/Tombala); suçlarından 33 ayrı Adrese İşlem Yapılmış, 34 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, kumar oyunu oynayan 474 şahsa toplam 206.605 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kumar Oynamakta kullanılan 15 Adet Oyun Aleti, 10 Adet Tombala Makinası, 742 Adet İskambil kağıdı ve 4468 TL para ele geçirilerek kamuya aktarılmıştır.

Fuhuştan 74 Kişiye işlem yapılmış olup 122.500 TL cezai işlem uygulanmış, 33 ikamet kapatılmıştır.

Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı tesislere yönelik yapılan denetimlerde; 3 işyerine toplamda 18,813 TL idari para cezası uygulanmıştır. Mevzuata aykırı çalışan 1 işyerinin kapatılması için gerekli yazışmalar yapılmıştır.

Yine 1 şahsa Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralama işi yaptığından dolayı 18.025 TL idari para cezası kesilmiştir.

TRAFİK DENETLEME, BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ VE UYGULAMA NOKTALARNDA YAPILAN DENETİMLERDE İSE,

(29.551) Araç sürücüsü kontrol edilmiş, (2.856) araç sürücüsü ve (7.856) araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı (3.437.066.00 TL) cezai işlem uygulanmıştır.

(74 Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş), (277 araç trafikten men edilmiştir). (67 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış), (5 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan), (396 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan), (920 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan), (138 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan), (42 araca fazla yolcu taşımaktan), (794 araca kırmızı ışık ihlalinden), (2.274 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama) ve (66 sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan), (6 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan), (2) araca İlgili Belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (4.848) kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)