Malatya Emniyetinden 788 Polisle Huzur Uygulaması

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü; Asayiş, Terör ve Narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 09.11.2019 günü TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2019-6) UYGULAMASI adı altında ülke genelinde eş zamanlı olarak 10.00–12.00, 12.00–13.00, 17.00-19.00, 20.00–22.00, ve 22.00-23.00 saatleri arasında ilimizde de (57 ekip), (788 personel) ve (1 detektör köpeğin) katılımıyla yapılan uygulamada;

4305 şahsın GBT sorgusu yapılmış

7 aranan şahıs (2 yoklama kaçağı, 2 basit yaralama, 1 trafik güveliğini tehlikeye sokma, 1 adam öldürme, 1 uyuşturucu madde bulundurmak) yakalanmış

599 araç kontrol edilmiş, 4 Araca 686 TL cezai işlem uygulanmış

221 İşyeri kontrol edilmiş

50 Metruk bina ve çevresi kontrol edilmiş

Yapılan çalışmalarda 1 adet paramatik makinesi, 3 gr bonzai maddesi ele geçirilmiş, bu konularla alakalı 1 şahsa adli işlem yapılmış, 1 şahsa gözaltı işlemi yapılmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)