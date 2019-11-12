Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Kasım 2019 Salı 09:18

Malatya Emniyetinden 788 Polisle Huzur Uygulaması

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2019-6) UYGULAMASI adı altında ülke genelinde eş zamanlı olarak Malatya'da 788 polisin katıldığı uygulamada 4 bin 305 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.

Malatya Emniyetinden 788 Polisle Huzur Uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü;  Asayiş, Terör ve Narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 09.11.2019 günü TÜRKİYE GÜVEN HUZUR (2019-6) UYGULAMASI adı altında ülke genelinde eş zamanlı olarak 10.00–12.00, 12.00–13.00, 17.00-19.00, 20.00–22.00, ve 22.00-23.00 saatleri arasında ilimizde de (57 ekip), (788 personel) ve (1 detektör köpeğin) katılımıyla yapılan uygulamada;

  • 4305 şahsın GBT sorgusu yapılmış
  • 7 aranan şahıs (2 yoklama kaçağı, 2 basit yaralama, 1 trafik güveliğini tehlikeye sokma, 1 adam öldürme, 1 uyuşturucu madde bulundurmak) yakalanmış
  • 599 araç kontrol edilmiş, 4 Araca 686 TL cezai işlem uygulanmış
  • 221 İşyeri kontrol edilmiş
  • 50 Metruk bina ve çevresi kontrol edilmiş
  • Yapılan çalışmalarda 1 adet paramatik makinesi, 3 gr bonzai maddesi ele geçirilmiş, bu konularla alakalı 1 şahsa adli işlem yapılmış, 1 şahsa gözaltı işlemi yapılmıştır.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya Emniyeti 54 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 54 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Malatya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Malatya Emniyet Müdürlüğü TDP Görevlileri, Öğrencilere Polislik Mesleğini Tanıttı Malatya Emniyet Müdürlüğü TDP Görevlileri, Öğrencilere...
Cep Telefonu İle Dolandırılan Şahsın Para ve Altını Teslim Edildi Cep Telefonu İle Dolandırılan Şahsın Para ve...
Malatya Emniyetinden, Terör ve Terör Örgütlerinin Faaliyetlerine Karşı Farkındalık Malatya Emniyetinden, Terör ve Terör Örgütlerinin...
Malatya Emniyeti 27 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 27 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyeti Ekim Ayını Değerlendirdi Malatya Emniyeti Ekim Ayını Değerlendirdi
Malatya'da DEAŞ Operasyonu: 13 Gözaltı Malatya'da DEAŞ Operasyonu: 13 Gözaltı
Telefon Dolandırıcılığından Üç Şüpheliden Biri Tutuklandı Telefon Dolandırıcılığından Üç Şüpheliden...
Akaryakıt Hırsızlığından İki Şüpheli Tutuklandı Akaryakıt Hırsızlığından İki Şüpheli Tutuklandı
Birçok Suçtan Aranan Beş Şüpheli Şahıs Tutuklandı Birçok Suçtan Aranan Beş Şüpheli Şahıs Tutuklandı
Malatya'da Tarihi Sikke ve Boğma Rakı Ele Geçirildi Malatya'da Tarihi Sikke ve Boğma Rakı Ele Geçirildi
Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 39 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı Malatya Emniyeti 35 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya'da Genel Asayiş Uygulaması Yapıldı Malatya'da Genel Asayiş Uygulaması Yapıldı
Yukarı Çık
banner687
banner691

Malatya Emniyeti 54 Şüpheliyi Yakaladı
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlara karışan 54 kişiyi...

Haberi Oku