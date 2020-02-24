Malatya Emniyetinden Asayiş Operasyonları

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen bir dernek lokaline baskın düzenlendi, geçen hafta araç kurşunlama olayının şüphelisi yakalandı ve diğer yapılan operasyonlar neticesinde ise uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili yapılan basın açıklaması;

1- Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; 27.01.2020 ile 18.02.2020 tarihleri arasında yapılan 14 FUHUŞ Adli/İdari tahkikatları ile ilgili olarak; 21.02.2020 günü toplanan Zührevi Hastalıklarla ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Başkanlığınca Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce fuhuş yapıldığı tespit edilen toplam (14) ikamet hakkında 30’ar gün mühürlenmesi kararı alınmıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri olarak yapılan diğer bir çalışmada İse;

Yeni Hamam Mahallesinde faaliyet gösteren bir Yardımlaşma Derneği Lokalinde Katlamalı Yanık ile KUMAR oynandığı tespit edilmiş, kumar oynayan toplam (4) şahsa 5326 Sayılı Kanunun 34. maddesine istinaden (4900 TL) idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca kumar parası olan (3190 TL) geçici olarak muhafaza altına alınmış, İşletmeci (2) şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak suçundan adli işlem yapılmıştır.

2 - 20.02.2020 tarihinde Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana gelen Araç Kurşunlama olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi (1) şahıs 21/02/2020 tarihinde Gasp ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan ortak çalışmada bir adet uzun dipçikli pompalı tüfek ile yakalanmıştır. Konu ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

3 - Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan diğer çalışmalarda ise;

(21.75 gr. Narkotik Madde), (104 adet uyuşturucu nitelikte hap), (2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 11 adet mermi, 1 adet ruhsatsız tüfek) ele geçirilmiş ve çeşitli suçlardan aranma kaydı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan (1) şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)