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27 Aralık 2018 Perşembe 15:10

Malatya Emniyetinden Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda sokakta uyuşturucu sattıkları belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Emniyetinden Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu
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Malatya Emniyet Müdürlüğünün konu ile ilgili basın açıklaması,

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan TORBACI olarak tabir edilen SOKAK SATICILARINA yönelik yapılan üç aylık çalışmada, 26.12.2018 günü planlı çalışmanın sonlandırılması amacıyla Malatya Merkezli (2) ilde (İstanbul) eş zamanlı olarak operasyon yapılmış, Malatya’da (11), İstanbul’da (2) şüpheli olmak üzere toplam (13) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalar neticesinde; Toplam (1kilo 50 gram) kubar esrar maddesi, (43 gram) metamfetamin maddesi, (284 gram) sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirilmiş, kullanıcı olarak tabir edilen (19) şüpheliye TCK 191 (Uyuşturucu Madde Kullanmak) suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Gözaltına alınan ve haklarında TCK 188/3 (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak) suçundan yasal işlem yapılan (13) şüpheli şahsın ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde işlemleri devam etmekte olup işlemelerinin ardından Adli Makamlara sevk edileceklerdir.           

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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