Malatya Emniyetinden Genel Asayiş ve Kamu Düzeni Sağlama Operasyonu

Asayiş şube müdürlüğü Güven 5 ekibi olarak 26.02.2020 günü Göztepe Mahallesinde bulunan bir Düğün Salonu önünde silahlı kavga anonsu üzerine olay bölgesi ve çevresinde yapılan çalışmalarda (1) şüpheli suç aleti tüfek ile birlikte yakalanmış Gerekli tahkikata başlanmıştır.