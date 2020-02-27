Malatya Emniyetinden Genel Asayiş ve Kamu Düzeni Sağlama Operasyonu

Genel Asayiş ve Kamu Düzeninin devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve Malatya halkımızın huzur ve güvenliğini en üst seviyede tesis etmek amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda;
- 26/02/2020 günü saat: 00:50 sıralarında Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana gelen Ateşli Silah ile Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme Olayının şüphelisi F. D. isimli şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve 26/02/2020 günü çıkarıldığı mahkemece TUTUKLANMIŞTIR.
- Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekiplerimizce yapılan ŞOK uygulamalar neticesinde (144 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, bir miktar Narkotik Madde), (2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 23 adet mermi), ele geçirilmiştir.
- Asayiş şube müdürlüğü Güven 5 ekibi olarak 26.02.2020 günü Göztepe Mahallesinde bulunan bir Düğün Salonu önünde silahlı kavga anonsu üzerine olay bölgesi ve çevresinde yapılan çalışmalarda (1) şüpheli suç aleti tüfek ile birlikte yakalanmış Gerekli tahkikata başlanmıştır.
- Hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 13 dosyadan suç kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yapılan fiziki takip neticesinde yakalanmıştır.
- Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 18.09.2019 tarihinde Çilesiz mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatta gerçekleşen Hırsızlık olayının (2) şüphelisi yakalanmış, haklarında gerekli işlemler yapılmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)