Malatya Emniyetinden Kaçak Parfüm Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;
Gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı ve ruhsatsız parfüm imal ettiği tespit edilen bir şahsın yakalanmasına yönelik 26.11.2019 günü Malatya il merkezinde bir iş yeri ve depoda yapılan aramalarda;
- 156 litre sahte parfüm yapımında kullanılan kimyasal madde
- 86 adet değişik markalarda gümrük kaçağı parfüm ve deodorant
- 207 adet cam şişe içerisinde parfüm ve esans
- 3780 adet değişik ebatlarda gümrük kaçağı parfüm şişesi/kapağı ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten yasal işlem yapılmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)