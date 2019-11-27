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27 Kasım 2019 Çarşamba 11:45

Malatya Emniyetinden Kaçak Parfüm Operasyonu

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce bir işyerine düzenlenen operasyonda satışa hazır 86 adet değişik markalarda gümrük kaçağı parfüm ve deodorant, 207 adet cam şişe içerisinde parfüm ve esans,156 litre parfüm ham maddesi ve 3780 adet değişik ebatlarda gümrük kaçağı parfüm şişesi/kapağı ele geçirildi.

Malatya Emniyetinden Kaçak Parfüm Operasyonu
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde;

Gümrük kaçağı parfüm satışı yaptığı ve ruhsatsız parfüm imal ettiği tespit edilen bir şahsın yakalanmasına yönelik 26.11.2019 günü Malatya il merkezinde bir iş yeri ve depoda yapılan aramalarda;

  • 156 litre sahte parfüm yapımında kullanılan kimyasal madde
  • 86 adet değişik markalarda gümrük kaçağı parfüm ve deodorant
  • 207 adet cam şişe içerisinde parfüm ve esans
  • 3780 adet değişik ebatlarda gümrük kaçağı parfüm şişesi/kapağı ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten yasal işlem yapılmıştır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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