Malatya Emniyetinden Mart -2020 Ayı Değerlendirmesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya halkının huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından MART ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler hakkında bilgi verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından MART ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (18) şahıs hakkında işlem yapılmış; şüpheli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (3) şüpheli hakkında işlem yapılmış bunlardan (2) şüpheli yakalanarak talimat iline teslim edilmiş, (1) şüpheli firari olarak aranmaktadır.

-PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçundan hakkında yakalama emri bulunan (2) şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştır.

-Kamu Düzenini veya Kamu Güvenliğini yada Kamu Sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu (3) şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla ilimiz Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında (6) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; (15 Litre boğma rakı), (338 paket gümrük kaçağı sigara), (96 kg. Nargile tütünü), (246 adet cinsel içerikli hap, 56 adet cinsel içerikli içecek, 26 adet cinsel içerikli çikolata, 2565 deste sigara sarma kağıdı, 226 adet kol saati, 67 adet güneş gözlüğü, 120 adet serum ve 148 kg alçı) ele geçirilmiştir.

-Zehirli Madde İmal ve Ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda (2600 litre dezenfektan maddesi) ele geçirilmiştir.

Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yapılan çalışmalarda ise (1 adet Kaleşnikof marka tüfek, 11 adet tabanca, 1 adet kurusukı tabanca, 18 adet şarjör, 6 adet otomatik av tüfeği, 236 adet kaleşnikof mermisi, 66 adet G3 mermisi, 2 adet uçaksavar mermisi, 451 adet tabanca mermisi, 35 adet av tüfeği kartuşu) ele geçirilmiştir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

Narkotik Timlerimizce, yapılan planlı operasyonlarda ve ilimiz giriş-çıkışlarında oluşturulan Uygulama noktalarında uyuşturucu madde kullanımı ve satışı yönünden, (114) operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonlarda (178) şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan (40) şahıs hakkında TCK’nın (188/3-188/6) ve (138) şahıs hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (26) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (6) şüpheli hakkında Adli Kontrol tedbirine hükmedilmiş, (146) şahıs ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu (294,46 gr. Sentetik Kannabinoid), (645,15 gr. Metamfetamin), (1.559 Adet Reçeteye Tabi Hap), (84,52 gr. Kubar Esrar), (964,78 gr. Toz Esrar), (10,23 gr. Plaka Esrar) ve (466 adet Ecstasy hap) ele geçirilmiştir.

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ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6 (78.569 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (289) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (21 Ruhsatsız tabanca), (23 Kuru Sıkı tabanca), (37 Av Tüfeği), (296 adet çeşitli çaplarda Fişek), (36 adet kesici alet), (204 adet Uyuşturucu Hap), (545 gr Narkotik madde), ele geçirilmiş ve (11 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır.

Ayrıca Ahlak Büro Amirliğimiz ekipleri tarafından, 1072 Sayılı Kanun kapsamında ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama (Kumar/Tombala); suçlarından (3) ayrı Adrese İşlem Yapılmış, (10) şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Kumar oyunu oynayan (7) şahsa toplam (8.750 TL) idari para cezası uygulanmış, Kumar Oynamakta kullanılan (264 Adet Tombala Kartı, 5320 adet Tombala Pulu, 52 Adet İskambil kağıdı ve 1.086 TL para) ele geçirilerek kamuya aktarılmıştır.

Fuhuşla Mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda (26) Kişiye işlem yapılmış olup (52.500 TL) cezai işlem uygulanmış, (10) ikamet kapatılmıştır.

Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı tesislere yönelik yapılan denetimlerde; (3) işyerine Kimlik Bildirme Kanuna Aykırılıktan (Müşteri Bilgilerini anlık olarak göndermediğinden) ilgili kanun maddesi gereği (27.036 TL) ceza kesilmiştir.

TRAFİK DENETLEME, BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ VE UYGULAMA NOKTALARNDA YAPILAN DENETİMLERDE İSE,

(52.027) Araç sürücüsü kontrol edilmiş, (3.498) araç sürücüsü ve (9.908) araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı (4.803.811.00 TL) cezai işlem uygulanmıştır.

(64 Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş), (265 araç trafikten men edilmiştir). (56 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış), (23 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan), (556 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan), (1091 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan), (139 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan), (35 araca fazla yolcu taşımaktan), (563 araca kırmızı ışık ihlalinden), (1913 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama) ve (40 sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan), (4 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan) (8 araç sürücüsüne ilgili Belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan) cezai işlem uygulanmıştır.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (4.677) kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)