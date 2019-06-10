Malatya Emniyetinden Mayıs Ayı Değerlendirmesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 2019 Yılı Mayıs ayı içerisinde Şube müdürlüklerince yapılan uygulama ve denetimler hakkında basın açıklaması yayınladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 2019 Yılı Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; (30) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan (8) şüpheli tutuklanmış, (8) şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, (12) şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, (2) şahıs ise firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda (15) şüpheli hakkında işlem yapılmış bunlardan (7) şüpheli yakalanarak talimat iline teslim edilmiş, (7) şüpheli ifadelerinin ardından Emniyet Müdürlüğümüzden serbest bırakılmış, (1) şüpheli firari olarak aranmaktadır

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında (3) şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden; (6170 paket gümrük kaçağı sigara), (1’er litrelik şişelerde 40 litre etil alkol), (70 adet gümrük kaçağı parfüm) ele geçirilmiştir.

-Meydana gelen sahte para olayında (8 adet sahte 100 Dolar) ele geçirilmiştir.

-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan (4) şüpheli hakkında işlem yapılmış, Adli makamlara sevk edilen (2) Şüpheli serbest bırakılırken (2) şüpheli ise firari olarak aranmaktadır.

NARKOTİK ŞUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından dolayı ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda;

Toplam (31) operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan bu operasyonlarda (57) şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan (26) şahıs hakkında TCK’nın ( 188/3-188/6 ), (31) şahıs hakkında TCK’nın (191.) kapsamında adli işlem yapılmıştır. Adli makamlara sevk edilen (19) şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, (4) şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, (34) şahıs ise Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden serbest bırakılmıştır.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; (1,98 gr. Kubar esrar), (191,05 gr. Toz esrar), (748,46 gr. Metamfetamin), (23 Adet Ecstasy hap), (60 gr. Sentetik Kannabinoid), (2192 adet Kullanımı Reçeteye tabi hap), maddeleri ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(6(101.774 Şahsın GBT kontrolü yapılmış), yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan (385) şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. (29 Ruhsatsız tabanca), (19 Kuru Sıkı tabanca), (45 Av Tüfeği), (950 adet çeşitli çaplarda Fişek), (512 adet Uyuşturucu Hap), (55 gr Narkotik madde), (100 Dolar sahte para), (35 Kesici Alet) ele geçirilmiş, (1 adet çalıntı motosiklet) bulunarak sahibine teslim edilmiş ve (13 faili meçhul olay) aydınlatılmıştır.

Ayrıca 1072 Sayılı Kanun kapsamında; (5) iş yerine yapılan işlem sonucunda (3) adet Paramatik ve Bir adet Sigaramatik tabir edilen oyun aleti ele geçirilmiş, konu ile ilgili (5) şüpheli şahıs yakalanmış olup paramatik Oyun aletinden çıkan Toplam (1.370 TL) paraya el konulmuştur.

Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlama (Kumar/Tombala) suçlarından; (10) ayrı Adrese İşlem Yapılmış, (14) şüpheli yakalanmıştır. Kumar oyunu oynayan (112) şahsa toplamda (35.840 TL) idari para cezası uygulanmış, Kumar oyununda kullanılan, (3 Adet Tombala Makinası), (Tv vb) malzemelere el konulmuş, kumar oynamakta kullanılan (2.225 TL) para ele geçirilerek kamuya aktarılmıştır. (10) iş yerinin mühürlenmesi için ilgili birimlerle gerekli yazışmalar yapılmıştır.

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde; (1) şahsa Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı olmadan günübirlik kiralama işi yaptığından dolayı (14.705 TL) idari para cezası uygulanmıştır.

TRAFİK DENETLEME, BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZ VE UYGULAMA NOKTALARNDA YAPILAN DENETİMLERDE İSE,

(60.436) Araç sürücüsü kontrol edilmiş, (5.124) araç sürücüsü ve (11.421) araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı (3.177.400 TL) cezai işlem uygulanmıştır.

(102) Araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, (392) araç trafikten men edilmiştir. (80) araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmıştır, (118) motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, (1.933) araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, (1.656) araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan (283) araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, (63) araca fazla yolcu taşımaktan, (1.123) araca kırmızı ışık ihlalinden, (2.730) araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve (74) sürücüye Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, (2) araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

Fahri Trafik Müfettişlerince tespit edilen kural ihlalleri neticesinde ise (252) araca cezai işlem yapılmıştır.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere (9.952) kişiye trafik eğitimi verilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)