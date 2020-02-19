Malatya Emniyetinden Narkotik Operasyonu: 11 Gözaltı

(11) adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, (11) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Dosya kapsamında daha önce (1) şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; 19.02.2020 günü projeli dosya kapsamında yapılan planlı operasyonda;

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 11 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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