Malatya Emniyetinden Narkotik Operasyonu: 11 Gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; 19.02.2020 günü projeli dosya kapsamında yapılan planlı operasyonda;
(11) adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, (11) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Dosya kapsamında daha önce (1) şüpheli şahıs tutuklanmıştır.
Şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada;
➡ 53 gr Sentetik Kannobinoid ( BONZAİ ) maddesi,
➡ 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet şarjör ve 9 adet mermi,
➡ 110 gr Kubar Esrar maddesi,
➡ 5 adet Sentetik Ecza hap ele geçirilmiştir.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar (TCK 188) maddesi kapsamında Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)