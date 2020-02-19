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19 Şubat 2020 Çarşamba 11:00

Malatya Emniyetinden Narkotik Operasyonu: 11 Gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 11 adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Emniyetinden Narkotik Operasyonu: 11 Gözaltı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; 19.02.2020 günü projeli dosya kapsamında yapılan planlı operasyonda;

(11) adreste eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, (11) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, Dosya kapsamında daha önce (1) şüpheli şahıs tutuklanmıştır.

Şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada;

➡ 53 gr Sentetik Kannobinoid ( BONZAİ ) maddesi,

➡ 1 adet Ruhsatsız Tabanca, 1 adet şarjör ve 9 adet mermi,

➡ 110 gr Kubar Esrar maddesi,

➡ 5 adet Sentetik Ecza hap ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar (TCK 188) maddesi kapsamında Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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