Malatya Emniyetinden Okul Önü Genel Asayiş Trafik Denetlemesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama;

"Emniyet Teşkilatı olarak çocuklarımızın suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, güvenli bir ortamda gelişimlerini ve eğitimlerini sürdürebilmeleri sağlamak için her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda 18.12.2018 günü, (11:00 - 23:00) saatleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Okul Önü Genel Asayiş Trafik Denetleme” Uygulamasında Çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör ve nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amacıyla bölgemizde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren yakın çevredeki umuma açık yerler ve bu yerlerin gidiş geliş istikametlerinde bulunan noktalarda ve öğrenci servisleri üzerinde yapılan denetimlere;

Malatya ilinde toplam (278) personeli katılmış, yapılan uygulamada;

(130) okul ve yurt çevresi kontrol edilmiş,

(853) şahıs sorgulanmış,

(391)'i Okul Servis Aracı olmak üzere toplam (588) araç kontrol edilmiş,

(39) Araca (6716) TL Cezai İşlem Uygulanmış,

(94) umuma açık yer kontrol edilmiş olup, herhangi bir suç ve suç unsuru ile aranan şahsa rastlanılmamıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)