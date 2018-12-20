Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Aralık 2018 Perşembe 09:52

Malatya Emniyetinden Okul Önü Genel Asayiş Trafik Denetlemesi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye Genelinde eş zamanlı yapılan "Okul Önü Genel Asayiş Trafik Denetleme" uygulamasını yaptı.

Malatya Emniyetinden Okul Önü Genel Asayiş Trafik Denetlemesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili açıklama;

"Emniyet Teşkilatı olarak çocuklarımızın suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini etkileyecek zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak, güvenli bir ortamda gelişimlerini ve eğitimlerini sürdürebilmeleri sağlamak için her türlü tedbir alınmaktadır.

Bu kapsamda 18.12.2018 günü, (11:00 - 23:00) saatleri arasında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Okul Önü Genel Asayiş Trafik Denetleme” Uygulamasında Çocuk ve gençlerin başta uyuşturucu maddeler olmak üzere, terör ve nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması amacıyla bölgemizde bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren yakın çevredeki umuma açık yerler ve bu yerlerin gidiş geliş istikametlerinde bulunan noktalarda ve öğrenci servisleri üzerinde yapılan denetimlere;

Malatya ilinde toplam (278) personeli katılmış, yapılan uygulamada;

  • (130) okul ve yurt çevresi kontrol edilmiş,
  • (853) şahıs sorgulanmış,
  • (391)'i Okul Servis Aracı olmak üzere toplam (588) araç kontrol edilmiş,
  • (39)  Araca  (6716) TL Cezai İşlem Uygulanmış,
  • (94) umuma açık yer kontrol edilmiş olup, herhangi bir suç ve suç unsuru ile aranan şahsa rastlanılmamıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL