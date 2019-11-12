Malatya Emniyetinden, Terör ve Terör Örgütlerinin Faaliyetlerine Karşı Farkındalık

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenebilmesi, gençlerin terörden korunması, terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri hakkında basın açıklaması yayınladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce toplumda sürdürülebilir barış ve huzur ortamını sağlamaya yönelik Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenebilmesi, gençlerin terörden korunması, terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturularak şiddete varan aşırılıkların önlenmesi ve terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak yapılan Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında;

Bilgilendirme Faaliyetlerine Yönelik yaptığımız Çalışmalar:

2019 yılı içerisinde il merkezi ve ilçelerinde

-Lise ve dengi okullarda bulunan öğrencilere Bir Eksiğiz Projesi kapsamında (37) oturum halinde (5.444) kişiye konferans verilmiştir.

-Okullarda görevli özel güvenlik görevlileri ve okul polisleri dahil (1) oturum halinde (490) kişiye konferans verilmiştir.

-Diyanet personeline yönelik (3) oturum halinde (750) kişiye konferans verilmiştir.

-Üniversite de okuyan öğrencilerin kalmış olduğu yurtlarda (5) oturum halinde (626) kişiye konferans verilmiştir.

-Genç Adımlar Kampa-3 Projesi kapsamında Çanakkale ilinde çeşitli illerden gelen öğrencilere (1) oturum halinde (400) kişiye konferans verilmiştir.

-İnönü Üniversitesi iletişim Fakültesinde okuyan öğrencilere yönelik (1) oturum halinde (60) kişiye konferans verilmiştir.

-Turgut Özal Üniversitesi iletişim Fakültesinde okuyan öğrencilere yönelik (1) oturum halinde (250) kişiye konferans verilmiştir.

Sosyal Faaliyetler Alanında yaptığımız Çalışmalar:

“Genç Adımlar Kamp’a” adı altında lise ve dengi okullarda eğitim gören (64) öğrenci ve (6) görevliye Çanakkale ili Eceabat ilçesinde kamp yapılmıştır.

-İlimiz İnönü Üniversitesinde eğitim öğrenimlerini devam ettiren öğrencilerimize yönelik; hazırlanan projeler ile İstanbul ve Çanakkale illerini kapsayan gezi yapılmış olup geziye katılan öğrencilerden müsait olan (63) öğrenci ve (6) görevliye İftar Etkinliği düzenlenmiştir.

-10 Nisan Polis Bayramı dolayısıyla Malatya Park AVM’de açılan standımız 8-10 Nisan 2019 tarihleri arasında çoğunluğu gençlerden oluşan (15.000) kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

-Turgut Özal Tabiat Parkı Malatya Spor Tesisleri arkasına geziye giden öğrenciler ve arkadaşları ile birlikte toplam (220) kişinin katılımı ile Malatya’nın her şehidine bir ağaç dikilmiştir.

-Hepimiz Oradaydık-15 projesi kapsamında İnönü Üniversitesine yönelik 40 öğrenci 6 personelle birlikte Çanakkale ve İstanbul iline gezi düzenlenmiştir.

-Üniversite mezuniyeti için gelen öğrencilere ve velilerine yönelik (4000) kişiye bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır.

-El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında İnönü Üniversitesine yönelik Üniversiteye Kayıt için gelen öğrencilere yönelik (10) oturum halinde (10.000) kişiye ulaşılmış.

-Malatya Park AVM Öğrenme Şenliği kapsamında (3) oturum halinde (1.500) kişiye ulaşılmış.

-El Ele Güvenli Geleceğe projesi kapsamında Turgut Özal Üniversitesine yönelik Üniversite öğrencilerine yönelik (1) oturum halinde (350) kişiye ulaşılmış.

Aile Görüşmeleri Kapsamında Yaptığımız Çalışmalar:

-Aile, toplum hayatının en önemli kurumlarından birisi olması itibariyle hem terör örgütleri hem de terörle mücadele birimleri açısından oldukça önemlidir. Bundan dolayı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğimizce ailelerle yürütülen çalışmalar, ailenin birey üzerindeki etkisinden terörle mücadele alanında faydalanılarak gençlerin terör örgütlerinden korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bu bağlamda büromuzca yapılacak Aile Görüşmeleri Ön Alma, Soruşturma, Örgüt Mensupluğu ve Cezaevi Aşamaları olarak dört başlık altında yürütülmüş bu ve 2019 yılı içerisinde 8 kişi için ailesinden 18 kişi ile yüz yüze ve telefon ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)