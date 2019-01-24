Malatya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n 2018 YÄ±lÄ± Ä°craatlarÄ±

Malatya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n 2018 yÄ±lÄ± 12 aylÄ±k dÃ¶nemi iÃ§erisinde Malatya halkÄ±nÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi kamu dÃ¼zenin saÄŸlanmasÄ±, suÃ§ ve suÃ§lularla etkin mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulama ve denetimleri hakkÄ±nda bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ olarak Malatya halkÄ±mÄ±zÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi kamu dÃ¼zenin saÄŸlanmasÄ±, suÃ§ ve suÃ§lularla etkin mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, Tem Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Kom Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, YeÅŸilyurt Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Battalgazi Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Trafik Denetleme ve BÃ¶lge Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimiz tarafÄ±ndan (2018 YÄ±lÄ± 12 AylÄ±k DÃ¶nem) Ä°Ã§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ÅžUBE MÃœDÃœRLÃœÄžÃœMÃœZCE

-FETÃ–/PDY SilahlÄ± TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n ilimizdeki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda; toplam (900) ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ; bunlardan (115) ÅŸahÄ±s tutuklanmÄ±ÅŸ, (299) ÅŸahÄ±s Adli Kontrol KararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, (373) ÅŸahÄ±s ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

-PKK/KCK-PYD/YPG TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlar kapsamÄ±nda (82) ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bunlardan (41) ÅŸahÄ±s tutuklanmÄ±ÅŸ, (13) ÅŸahÄ±s adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, (28) ÅŸahÄ±s Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

-DHKP/C- MLKP TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlar kapsamÄ±nda (4) ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bunlardan (1) ÅŸahÄ±s tutuklanmÄ±ÅŸ (3) ÅŸahÄ±s iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

-DEAÅž TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda (6) ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan (4) ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s Adli Kontrol KararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ, (2) ÅŸÃ¼pheli iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

-Ã‡atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi tespit edilen (1) YTS (YabancÄ± TerÃ¶rist SavaÅŸÃ§Ä±) yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli mahkemece adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

-AyrÄ±ca farklÄ± illerin soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen talimat evraklarÄ± doÄŸrultusunda (203) ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, iÅŸlem yapÄ±lan, (195) ÅŸÃ¼pheli soruÅŸturma iline sevk edilmiÅŸ, (2) ÅŸahÄ±s tutuklanmÄ±ÅŸ, (6) ÅŸahÄ±s Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Mali SuÃ§lara YÃ¶nelik YapÄ±lan Ã‡alÄ±ÅŸmalarda;

-5607 SayÄ±lÄ± Kanun KapsamÄ±nda (123) ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerden (739 adet kaÃ§ak cep telefonu), (105.400 adet iÃ§erisi tÃ¼tÃ¼n doldurulmuÅŸ makaron), (34.309 Paket kaÃ§ak sigara), (940 kg nargile tÃ¼tÃ¼nÃ¼), (333 adet elektronik sigara), (406 litre kaÃ§ak boÄŸma rakÄ±), (14.654 adet muhtelif emtia ve cinsel iÃ§erikli sahte ilaÃ§) ele geÃ§irilmiÅŸtir.

-KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±ÄŸÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± suÃ§undan (7) ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerden (115 adet tarihi eser), (27 adet obje), (33 adet sikke), (1 adet sahte Picasso tablosu) ele geÃ§irilmiÅŸtir.

-Resmi Belgede Sahtecilik suÃ§undan (36) ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerden (3 adet sahte Ã§ek), (2 adet sahte saÄŸlÄ±k raporu), (8 adet sahte nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±), (1 adet sahte sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi), (1adet sahte diploma) ele geÃ§irilmiÅŸtir.

-6136 SayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda (KaÃ§ak Silah Ticareti) suÃ§undan (26) ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¼phelilerden (7)â€™i tutuklanmÄ±ÅŸ, (19) ÅŸahÄ±s ise Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan operasyonlarda (15 adet 9 mm Ã§apÄ±nda tabanca) ve (17 adet ÅŸarjÃ¶r), (223 adet mermi), (1 adet kurusÄ±kÄ± tabanca), (8 adet av tÃ¼feÄŸi), (395 adet av tÃ¼feÄŸi kartuÅŸu), ve (16 adet kesici alet) ele geÃ§irilmiÅŸtir.

-Tefecilik yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen ÅŸahÄ±slara yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda (11) ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, (10) ÅŸahÄ±s mahkemece serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan operasyonda (12 adet Pos cihazÄ±) ele geÃ§irilmiÅŸtir.

-GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan ÅŸahÄ±slara yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyonlarda (4) ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, yakalanan (57) yabancÄ± uyruklu ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

NARKOTÄ°K ÅžUÃ‡LARLA MÃœCADELE ÅžUBE MÃœDÃœRLÃœÄžÃœMÃœZCE

Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zce; UyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda TCKâ€™nÄ±n 188/3. (UyuÅŸturucu veya UyarÄ±cÄ± Madde Ä°mal ve Ticareti Yapmak) ve TCKâ€™nÄ±n 191. maddesinden (Kullanmak Ä°Ã§in UyuÅŸturucu veya UyarÄ±cÄ± Madde SatÄ±n Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suÃ§larÄ±ndan Ä°limiz genelinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda (377) operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir.

YapÄ±lan bu operasyonlarda, (695) ÅŸahÄ±s gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu ÅŸahÄ±slardan (201) ÅŸahÄ±s tutuklanarak cezaevine teslim edilmiÅŸ, (72) ÅŸahÄ±s Adli Kontrol KararÄ± ile (422) ÅŸahÄ±s ise iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

ÅžÃ¼phelilerin yapÄ±lan aramalarÄ±nda ise; (97 kg. 997 gr Eroin), (16 kg. 47 gr.kokain), (15 kg 230 gr.Kubar Esrar), (68 kg. 703 gr. Toz Esrar), (2 kg.871 gr. Sentetik Kannabinoid), (2 kg 929 gr. Metamfetamin), (6289 adet Ecstasy hap), (16.355 adet KullanÄ±mÄ± ReÃ§eteye Tabi Hap), (325 adet Captagon), (4 gr. Plaka Esrar), (253 KÃ¶k Hint keneviri bitkisi), (591 gr. Scanc maddesi) ele geÃ§irilmiÅŸtir.

GÃœVENLÄ°K ÅžUBE MÃœDÃœRLÃœÄžÃœMÃœZCE

-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, SÄ±nai MÃ¼lkiyet Kanunu ve GÃ¼venlik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde yapÄ±lan Bandrol Uygulama OperasyonlarÄ± kapsamÄ±nda 2018 yÄ±lÄ±nda toplam (25) operasyon icrasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bu operasyonlarda (26) kiÅŸi hakkÄ±nda ilgili kanunlar Ã§erÃ§evesinde adli iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu operasyonlarda toplam (879) materyale el konulmuÅŸtur.

ASAYÄ°Åž ÅžUBE MÃœDÃœRLÃœÄžÃœMÃœZ VE MERKEZ Ä°LÃ‡E EMNÄ°YET MÃœDÃœRLÃœKLERÄ°MÄ°ZCE (BATTALGAZÄ° VE YEÅžÄ°LYURT) YAPILAN ÅžOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

(790.491) ÅžahsÄ±n GBTâ€™si yapÄ±lmÄ±ÅŸ, aranan (2.898) ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s yakalanarak adli mercilere teslim edilmiÅŸtir. Ekiplerimizce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda; (1 adet KaleÅŸnikof marka uzun namlulu silah) (513 RuhsatsÄ±z tabanca), (269 Kuru SÄ±kÄ± tabanca), (423 Av TÃ¼feÄŸi), (740 Adet

Av TÃ¼feÄŸi KartuÅŸu), (5331 Adet Ã§eÅŸitli Ã§aplarda mermi), (5 kg 500 gr. UyuÅŸturucu Madde), (4865 Adet UyuÅŸturucu Hap), (633 adet Kesici Alet), (600 TL sahte para), (265 Pet ÅŸiÅŸe kaÃ§ak boÄŸma rakÄ±), (820 paket kaÃ§ak sigara), (7 adet dinamit) ele geÃ§irilmiÅŸ, (87) faili meÃ§hul olay aydÄ±nlatÄ±lmÄ±ÅŸ, (16) YabancÄ± ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda adli iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, (7) yabancÄ± ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda ise idari iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

-GÃ¼ven Timlerimizce yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda; ÅŸÃ¼pheli bir ÅŸahsÄ±n Ã¼zerinde yapÄ±lan aramada; tarihi eser deÄŸeri bulunan (1adet metal yÃ¼zÃ¼k), (1 adet ok baÅŸÄ±), ( 1 adet deÄŸerli taÅŸ), (26 adet tarihi para) ele geÃ§irilmiÅŸ ve ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±s hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

-1774 SayÄ±lÄ± Kimlik Bildirme Kanunu Ã§erÃ§evesinde (15) iÅŸyerine mÃ¼ÅŸteri bilgilerini anlÄ±k gÃ¶ndermediÄŸinden dolayÄ± (59.480.00) TL idari para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸ, (5) ÅŸahsa ise kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼nÃ¼birlik kiralama iÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± (58.540.00) TL idari para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r.

-AyrÄ±ca YasadÄ±ÅŸÄ± Bahisle MÃ¼cadele kapsamÄ±nda ilimiz genelinde yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda (371) ÅŸahsa iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸahÄ±slara toplamda (90.576.00) TL idari para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸ, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda (15 adet Harddisk), (1 adet Tablet), (1 adet televizyon) (1 adet kamera) (3 adet Cep Telefonu), (4 Sim kart), (1 adet hafÄ±za kartÄ±), (260 adet Poker pulu), (2 adet Sigaramatik), (111 adet tombala kartÄ±), (4.531 adet tombala malzemesi), (7 adet tombala makinasÄ±), (7650 adet pul), (14 adet paramatik makinasÄ±) ele geÃ§irilmiÅŸ ve (5.706.00) TL paraya el konulmuÅŸtur.

TRAFÄ°K DENETLEME ve BÃ–LGE TRAFÄ°K DENETLEME ÅžUBE MÃœDÃœRLÃœKLERÄ°MÄ°ZCE YAPILAN UYGULAMALARDA Ä°SE,

(560.205) AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kontrol edilmiÅŸ (76.065) araÃ§ ve (97.955) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne Ã§eÅŸitli kural ihlallerinden dolayÄ± toplam (43.592.317.00) TL cezai iÅŸlem uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r.

(1.540) AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ehliyetine el konulmuÅŸ, (8.816) araÃ§ trafikten men edilmiÅŸ, (12.816) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k ihlali nedeniyle, (1.562) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne alkollÃ¼ araÃ§ kullanmaktan, (410) Araca abartÄ± egzoz nedeniyle cezai iÅŸlem uygulanÄ±rken, (916) motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne kasksÄ±z motor kullanmaktan, (278) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesiz araÃ§ kullanmaktan, (11.591) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne emniyet kemeri takmamaktan, (11.990) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne araÃ§ kullanÄ±rken cep telefonu ile konuÅŸmaktan, (184) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne ise Ä°lgili belediyeden izin almaksÄ±zÄ±n yetki belgesiz yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmaktan cezai iÅŸlem uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r.

AyrÄ±ca yapÄ±lan eÄŸitim faaliyetleri kapsamÄ±nda araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ve yayalarÄ±n trafik kurallarÄ±na uymalarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, trafik kurallarÄ± konusunda bilinÃ§ ve farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak amacÄ±yla (26.862) araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ve yayaya trafik eÄŸitimi verilmiÅŸtir.

Kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur.

MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)