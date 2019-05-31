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31 Mayıs 2019 Cuma 09:24

Malatya Merkezli Üç İlde Torbacı Operasyonu

Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu madde ticareti yapan Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Merkezli Üç İlde Torbacı Operasyonu
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan TORBACI tabir edilen SOKAK SATICILARINA yönelik olarak yapılan üç aylık çalışma sonucunda muhtelif tarihlerde 19 ara yakalama yapılarak içici tabir edilen (32) şüpheliye TCK 191 (Uyuşturucu Madde Kullanmak) suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 28/05/2019 günü planlı çalışmanın sonlandırılması amacıyla Malatya Merkezli (3) ilde (Malatya, Gümüşhane, Sivas) eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; (13) şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilere ait ikamet, araç ve işyerlerinde yapılan aramada;

(324 adet sentetik ecza), (1,85 gram metamfetamin maddesi), (296 gram toz esrar maddesi), (36,5 gram sentetik kananbinoid(bonzai) maddesi), (toz haline getirilmiş 2,10 gram ecstasy) ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan (13) şüpheli 30.05.2019 günü TCK. 188/3 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak) suçundan Adli Makamlara sevk edilmiş, bir şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, (12) şüpheli şahıs ise adli makamlarca TUTUKLANMIŞTIR.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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