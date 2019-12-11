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11 Aralık 2019 Çarşamba 13:50

Malatya Merkezli Üç İlde Uyuşturucu Operasyonu : 12 Gözaltı

Malatya merkezli 3 ilde (Tekirdağ, Mersin) 14 adreste eş zamanlı operasyon yapılarak toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Malatya Merkezli Üç İlde Uyuşturucu Operasyonu : 12 Gözaltı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; 11.12.2019 günü projeli dosya kapsamında yapılan planlı operasyonda;

Malatya merkezli 3 ilde (Tekirdağ, Mersin) 14 adreste eş zamanlı operasyon yapılarak toplam 12 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Dosya kapsamında 1 şüpheli şahıs daha önce TUTUKLANMIŞTIR.

Şüpheli şahısların işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada;

➡ 2 adet Av Tüfeği ve tüfeklere ait 1 adet fişek,

➡ 13,70 gr Sentetik Kannobinoid ( BONZAİ )

➡ 1,42 gr Metamfetamin maddesi

➡ 15 adet Ecstacy hap ele geçirilmiştir.

➡ 1 adet Kurusıkıdan Bozma Namlusu Açılmış 9 mm çapında tabanca

➡ 51 adet 9 mm çapında Mermi

➡ 1 adet paslanmış KILIÇ, 2 Adet pala ele geçirilmiştir.

TCK’nın 188. Maddesi kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam etmektedir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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