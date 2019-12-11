Malatya Merkezli Üç İlde Uyuşturucu Operasyonu : 12 Gözaltı

Şüpheli şahısların işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada;

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Torbacı olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik; 11.12.2019 günü projeli dosya kapsamında yapılan planlı operasyonda;

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