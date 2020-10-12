Malatya Polisi, Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan çalışmalarda;

09.10.2020 günü İstiklal Mahallesinde bir şahıstan 2.36 gr kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş,

10.10.2020 günü Haber merkezinin hırsızlık suçu şüphelisi olan bir şahsın Cezmi Kartay üzerinde beklediği ihbarı üzerine belirtilen yere geçilmiş M.S.Ö. isimli şahsın 06.10.2020 günü bir işyerinden 1.900 ₺ değerinde cep telefonu çalan kişi olduğu anlaşılmış yapılan üst aramasında 1 kuru sıkı silah ve 7 fişek alınmış,

10.10.2020 günü Çavuşoğlu Mahallesinde S. Ö. isimli şahıstan 1.64 gram esrar, S.A. isimli şahıstan 0.17 gram Metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmiş,

11.10.2020 günü Hidayet Mahallesinde ekip aracını görüp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan F. D. K. isimli şahsın üzerinden 1 ruhsatsız silah ve 23 fişek alınmış,

11.10.2020 günü Göztepe Mahallesinde H. P. isimli şahsın yapılan Üst aramasında 4.02 gr kanobinoit esrar maddesi alınmış,

11.10.2020 günü Cezmi Kartay Caddesi üzerinde F. T. isimli şahsın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirilmiş,

11.10.2020 günü Boztepe Caddesi üzerinde silahlı kavga anonsu üzerine olay yerine intikal edilmiş, Ö. Ş. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirilmiş,

11/10/2020 günü Mücelli Caddesi üzerinde R. A. isimli şahsın yapılan GBT incelemesinde "Malatya Asliye ceza ilamat masasınca “Ruhsatsız Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma “sucundan arandığı tespit edilmiş,

11/10/2020 günü Sarıcıoglu Mahallesinde üç şahıstan toplam 1.28 gr metamfetafin maddesi ayrıca 1.92gr kanobiyonit uyuşturucu madde ele geçirilmiş,

11.10.2020 günü İstiklal Mahallesinde bir şahıstan 13 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş,