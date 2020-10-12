Malatya Polisi, Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan çalışmalarda;
- 09.10.2020 günü İstiklal Mahallesinde bir şahıstan 2.36 gr kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş,
- 10.10.2020 günü Haber merkezinin hırsızlık suçu şüphelisi olan bir şahsın Cezmi Kartay üzerinde beklediği ihbarı üzerine belirtilen yere geçilmiş M.S.Ö. isimli şahsın 06.10.2020 günü bir işyerinden 1.900 ₺ değerinde cep telefonu çalan kişi olduğu anlaşılmış yapılan üst aramasında 1 kuru sıkı silah ve 7 fişek alınmış,
- 10.10.2020 günü Çavuşoğlu Mahallesinde S. Ö. isimli şahıstan 1.64 gram esrar, S.A. isimli şahıstan 0.17 gram Metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmiş,
- 11.10.2020 günü Hidayet Mahallesinde ekip aracını görüp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan F. D. K. isimli şahsın üzerinden 1 ruhsatsız silah ve 23 fişek alınmış,
- 11.10.2020 günü Göztepe Mahallesinde H. P. isimli şahsın yapılan Üst aramasında 4.02 gr kanobinoit esrar maddesi alınmış,
- 11.10.2020 günü Cezmi Kartay Caddesi üzerinde F. T. isimli şahsın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirilmiş,
- 11.10.2020 günü Boztepe Caddesi üzerinde silahlı kavga anonsu üzerine olay yerine intikal edilmiş, Ö. Ş. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirilmiş,
- 11/10/2020 günü Mücelli Caddesi üzerinde R. A. isimli şahsın yapılan GBT incelemesinde "Malatya Asliye ceza ilamat masasınca “Ruhsatsız Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma “sucundan arandığı tespit edilmiş,
- 11/10/2020 günü Sarıcıoglu Mahallesinde üç şahıstan toplam 1.28 gr metamfetafin maddesi ayrıca 1.92gr kanobiyonit uyuşturucu madde ele geçirilmiş,
- 11.10.2020 günü İstiklal Mahallesinde bir şahıstan 13 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş,
- 11.10.2020 günü Zaviye Mahallesinde inşaatın son katında şüpheli şahıslar olduğu anonsu üzerine bahse konu adrese intikal edilmiş M. G. isimli şahsın üzerinden bir silah ve 2 fişek ele geçirilmiş, tüm konularla ilgili tahkikat başlatılmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)