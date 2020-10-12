Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2020 Pazartesi 08:32

Malatya Polisi, Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakaladı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan çalışmalarda, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve fişek ele geçirilmiştir.

Malatya Polisi, Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner710

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılan çalışmalarda;

  • 09.10.2020 günü İstiklal Mahallesinde bir şahıstan 2.36 gr kannabinoid uyuşturucu maddesi ele geçirilmiş,
  • 10.10.2020 günü Haber merkezinin hırsızlık suçu şüphelisi olan bir şahsın Cezmi Kartay üzerinde beklediği ihbarı üzerine belirtilen yere geçilmiş M.S.Ö. isimli şahsın 06.10.2020 günü bir işyerinden 1.900 ₺ değerinde cep telefonu çalan kişi olduğu anlaşılmış yapılan üst aramasında 1 kuru sıkı silah ve 7 fişek alınmış,
  • 10.10.2020 günü Çavuşoğlu Mahallesinde S. Ö. isimli şahıstan 1.64 gram esrar, S.A. isimli şahıstan 0.17 gram Metamfetamin ve 3 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilmiş,
  • 11.10.2020 günü Hidayet Mahallesinde ekip aracını görüp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan F. D. K. isimli şahsın üzerinden 1 ruhsatsız silah ve 23 fişek alınmış,
  • 11.10.2020 günü Göztepe Mahallesinde H. P. isimli şahsın yapılan Üst aramasında 4.02 gr kanobinoit esrar maddesi alınmış,
  • 11.10.2020 günü Cezmi Kartay Caddesi üzerinde F. T. isimli şahsın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirilmiş,
  • 11.10.2020 günü Boztepe Caddesi üzerinde silahlı kavga anonsu üzerine olay yerine intikal edilmiş, Ö. Ş. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirilmiş,
  • 11/10/2020 günü Mücelli Caddesi üzerinde R. A. isimli şahsın yapılan GBT incelemesinde "Malatya Asliye ceza ilamat masasınca “Ruhsatsız Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma “sucundan arandığı tespit edilmiş,
  • 11/10/2020 günü Sarıcıoglu Mahallesinde üç şahıstan toplam 1.28 gr metamfetafin maddesi ayrıca 1.92gr kanobiyonit uyuşturucu madde ele geçirilmiş,
  • 11.10.2020 günü İstiklal Mahallesinde bir şahıstan 13 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş,
  • 11.10.2020 günü Zaviye Mahallesinde inşaatın son katında şüpheli şahıslar olduğu anonsu üzerine bahse konu adrese intikal edilmiş M. G. isimli şahsın üzerinden bir silah ve 2 fişek ele geçirilmiş, tüm konularla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya Emniyeti Torbacılara Göz açtırmıyor Malatya Emniyeti Torbacılara Göz açtırmıyor
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu
Malatya Emniyetinden Mart -2020 Ayı Değerlendirmesi Malatya Emniyetinden Mart -2020 Ayı Değerlendirmesi
Malatya Emniyetinden Genel Asayiş ve Kamu Düzeni Sağlama Operasyonu Malatya Emniyetinden Genel Asayiş ve Kamu Düzeni...
Malatya Emniyeti, Metal Banknot Kalıbı ve Tarihi sikkeler Ele Geçirdi Malatya Emniyeti, Metal Banknot Kalıbı ve Tarihi...
Malatya Emniyetinden Asayiş Operasyonları Malatya Emniyetinden Asayiş Operasyonları
Malatya Emniyeti vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyardı Malatya Emniyeti vatandaşları telefon dolandırıcılığına...
Malatya Emniyetinden Narkotik Operasyonu: 11 Gözaltı Malatya Emniyetinden Narkotik Operasyonu: 11 Gözaltı
FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubu 13 Şüpheli Gözaltına Alındı FETÖ/PDY Terör Örgütü Mensubu 13 Şüpheli Gözaltına...
Malatya'da Yasadışı Bahis Gözaltı : 8 Kişi Malatya'da Yasadışı Bahis Gözaltı : 8 Kişi
KAAN Projesi 2 Mart'da Malatya'da Hayata Geçecek KAAN Projesi 2 Mart'da Malatya'da Hayata...
MHP İl Yönetiminden Vali Baruş’u Ziyaret MHP İl Yönetiminden Vali Baruş’u Ziyaret
Malatya'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara, Likiti ve Sahte İçki Ele Geçirildi Malatya'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara,...
Malatya'da boş evlerdeki eşyaları çalan hırsızlar yakalandı Malatya'da boş evlerdeki eşyaları çalan hırsızlar...
Malatya'da 42 Bin 800 Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi Malatya'da 42 Bin 800 Bandrolsüz Makaron Ele...
Yukarı Çık

banner716

banner711

Malatya Emniyeti Torbacılara Göz açtırmıyor
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, torbacı olarak...

Haberi Oku