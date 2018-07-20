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20 Temmuz 2018 Cuma 15:58

Malatya’da 4 aydır kayıp olan gencin cesedi bulundu

Malatya’da 4 aydır kayıp olan 23 yaşındaki Selimcan Kelleci ölü olarak bulundu.

Malatya'da 4 aydır kayıp olan gencin cesedi bulundu
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Geçtiğimiz Mart ayında Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Hacılar Sıragöz Mahallesinde kaybolan genci bulmak için su altı dalgıçlarının Tohma Çayının içinde Jandarma ekiplerinin de kırsalda yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilememişti

4 aydır kayıp olan gencin cansız bedeni Tohma Irmağında vatandaşlar tarafından bulundu.

Vatandaşların Tohma Irmağı içerisinde kayaların arasına sıkışmış cesedi fark etmesi ile olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekipleri ve su altı dalgıçları çağrıldı. Dalgıçların uzun süren uğraşları sonucu Selimcan Kelleci’nin cesedi sudan çıkarılarak ambulansla Hulisi Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin babası Hamit Kelleci cesedin sudan çıkartılmasını yaşlı gözlerle takip etti.

Öte yandan, olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.



İHA
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