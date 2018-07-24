Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 27 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişinin, 16-22 Temmuz tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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6136 SKM suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.B. isimli şahıs 16.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Basit yaralama suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.A. isimli şahıs 16.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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Basit yaralama suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs 16.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Hırsızlık suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs 16.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Tehdit suçundan 9 ay 15 gün cezasından dolayı İzmir adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ç isimli şahıs 16.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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6136 SKM suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.K isimli şahıs 17.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Hırsızlık suçundan dolayı Elazığ adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.G isimli şahıs 17.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Köy tüzel kişiliğine ait taşınmaza tecavüz suçundan dolayı Elazığ adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.M. isimli şahıs 18.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
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9
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Yaralama suçundan dolayı İstanbul adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.P. isimli şahıs 18.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
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10
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Basit yaralama suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 18.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan dolayı Hizan adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 18.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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Taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan 2 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.Y. isimli şahıs 18.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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Basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ö.Ç. isimli şahıs 18.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Dolandırıcılık suçundan 1 yıl 3 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 19.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 5 ay cezasından dolayı Erzurum adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 19.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Basit yaralama suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.T. isimli şahıs 20.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Nafaka hükümlerine uymama suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.T. isimli şahıs 20.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Nafaka hükümlerine uymama suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.S. isimli şahıs 20.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan dolayı Konya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 21.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Y. isimli şahıs 21.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay cezasından dolayı Gaziantep adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.İ. isimli şahıs 22.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Hakaret suçundan dolayı Bilecik adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.M. isimli şahıs 22.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Karşılıksız yararlanma suçundan 10 ay cezasından dolayı Bakırköy adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T. isimli şahıs 22.07.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Battalgazi ilçesi Büyük Mustafapaşa Mahallesinde 15.07.2018 tarihinde İkametten Hırsızlık suçundan dolayı G.G. isimli şahıs, 17.07.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesinde 18.07.2018 tarihinde 6136 S.K.M. suçundan dolayı A.S. isimli şahıs, 18.07.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Battalgazi ilçesi Çavuşoğlu Mahallesinde 19.07.2018 tarihinde İşyerinden Hırsızlık suçundan dolayı A.A. isimli şahıs, 20.07.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde 18.07.2018 tarihinde uyuşturucu madde bulundurma suçundan dolayı B.B. isimli şahıs, 18.07.2018 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)