Malatya’da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 33 kişi 10 ile 16 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
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S.No
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Yapılan İşlemler
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1
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Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan ifadeye yönelik olarak Hekimhan adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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2
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.T. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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3
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6136 SKM suçundan 20 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.C. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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4
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Van adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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5
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Çek kanununa muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay cezasından dolayı İstanbul adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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6
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Yağma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.S. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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7
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziosmanpaşa adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.U. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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8
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Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.Ö. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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9
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Yaralama suçundan 4 yıl 9 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden V.Ö. isimli şahıs 10.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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10
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Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.A. isimli şahıs 11.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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11
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Gizliliğin ihlali suçundan ifadeye yönelik olarak Mersin adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E.A. isimli şahıs 11.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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12
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6136 SKM suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.T.A. isimli şahıs 11.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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13
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4733 SKM suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.B.Ö. isimli şahıs 11.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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14
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Hırsızlık suçundan 5 yıl cezasından dolayı Şanlıurfa adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs 11.12.2018 günü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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15
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Yakın akrabayı öldürme suçundan Müebbet cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs 11.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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16
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Hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.K. isimli şahıs 13.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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17
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Taksirle ölüme neden olmak suçundan 4 yıl 4 ay cezasından dolayı Kayseri adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.P. isimli şahıs 13.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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18
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Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Gebze adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.D. isimli şahıs 13.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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19
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Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan ifadeye yönelik olarak Erdemli adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.G. isimli şahıs 13.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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20
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.M. isimli şahıs 13.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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21
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Basit tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 13.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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22
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Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs 13.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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23
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Hakaret suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs 14.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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24
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Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden S.T. isimli şahıs 14.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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25
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Hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 14.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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26
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Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 2 ay cezasından dolayı İstanbul adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs 14.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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27
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Kasten öldürme suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.D. isimli şahıs 15.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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28
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Silahla tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 15.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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29
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Yaralama suçundan 4 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.A. isimli şahıs 15.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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30
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Başkasına ait banka veya kredi kartını kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Ankara adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.U. isimli şahıs 13.12.2018 günü Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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31
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Battalgazi İlçesi Dabakhane Mahallesinde 10.12.2018 tarihinde 6136 SKM suçundan dolayı M.E. isimli şahıs 10.12.2018 tarihinde Yan- Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
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32
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Yeşilyurt İlçesi Yeşilkaynak Mahallesinde 11.12.2018 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı E.U. isimli şahıs 11.12.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)