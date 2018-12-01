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26 Aralık 2018 Çarşamba 09:50

Malatya’da Firari 27 kişi yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Malatya'da Firari 27 kişi yakalandı
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Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün Basın Açıklaması;

"Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi 17 ile 23 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. 

S.No 

Yapılan İşlemler 

1 

Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs 17.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

2 

Basit yaralama suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs 17.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

3 

Hakaret suçundan dolayı Elazığ adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 17.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

4 

Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.P. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

5 

Hırsızlık suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

6 

Alkollü araç kullanma suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

7 

Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Kemalpaşa adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ö. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

8 

Hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

9 

Yaralama suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

10 

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

11 

Silahla tehdit suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

12 

6136 SKM suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

13 

Basit yaralama suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

14 

Yaralama suçundan dolayı Bakırköy adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ö. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

15 

Hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Y. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

16 

Yaralama suçundan dolayı Gaziosmanpaşa adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

17 

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

18 

Kamu malına zarar verme suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

19 

Hırsızlık suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

20 

Basit yaralama suçundan dolayı Elazığ adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

21 

Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 21.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

22 

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 9 ay cezasından dolayı İstanbul adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.O. isimli şahıs 21.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

23 

Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Çanakkale adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

24 

Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 21.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

25 

Yeşilyurt İlçesi Cevatpaşa Mahallesinde 22.12.2018 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı G.G. isimli şahıs 23.12.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

26 

Yeşilyurt İlçesi Cevatpaşa Mahallesinde 22.12.2018 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı İ.H. isimli şahıs 23.12.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

27 

Yeşilyurt İlçesi Cevatpaşa Mahallesinde 22.12.2018 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı S.R. isimli şahıs 23.12.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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