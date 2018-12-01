Malatya’da Firari 27 kişi yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün Basın Açıklaması;
"Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi 17 ile 23 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
|
S.No
|
Yapılan İşlemler
|
1
|
Görevi yaptırmamak için direnme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.A. isimli şahıs 17.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
2
|
Basit yaralama suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Ş. isimli şahıs 17.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
3
|
Hakaret suçundan dolayı Elazığ adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ş. isimli şahıs 17.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
4
|
Hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden U.P. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
5
|
Hırsızlık suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.G. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
6
|
Alkollü araç kullanma suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
7
|
Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Kemalpaşa adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.Ö. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
8
|
Hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.G. isimli şahıs 18.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
9
|
Yaralama suçundan 7 yıl 6 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
10
|
Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden K.Y. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
11
|
Silahla tehdit suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.A. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
12
|
6136 SKM suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs 19.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
13
|
Basit yaralama suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
14
|
Yaralama suçundan dolayı Bakırköy adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ö. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
15
|
Hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden C.Y. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
16
|
Yaralama suçundan dolayı Gaziosmanpaşa adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
17
|
Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
18
|
Kamu malına zarar verme suçundan dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.S. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
19
|
Hırsızlık suçundan 4 yıl cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.K. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
20
|
Basit yaralama suçundan dolayı Elazığ adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.T. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
21
|
Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.E. isimli şahıs 21.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
22
|
Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 9 ay cezasından dolayı İstanbul adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.O. isimli şahıs 21.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
23
|
Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan dolayı Çanakkale adliyesince verilen yakalama emrine istinaden B.Y. isimli şahıs 20.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
24
|
Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Malatya adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Y.K. isimli şahıs 21.12.2018 günü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
25
|
Yeşilyurt İlçesi Cevatpaşa Mahallesinde 22.12.2018 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı G.G. isimli şahıs 23.12.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
26
|
Yeşilyurt İlçesi Cevatpaşa Mahallesinde 22.12.2018 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı İ.H. isimli şahıs 23.12.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
|
27
|
Yeşilyurt İlçesi Cevatpaşa Mahallesinde 22.12.2018 tarihinde Hırsızlık suçundan dolayı S.R. isimli şahıs 23.12.2018 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)