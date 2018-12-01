Malatya’da Firari 27 kişi yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün Basın Açıklaması;

"Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 27 kişi 17 ile 23 Aralık tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.