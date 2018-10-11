11 Ekim 2018 Perşembe 12:13

Malatya’da kaçak sigara ve içki operasyonu

Malatya’da gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile tütün ve sahte içki ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...