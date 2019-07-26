Malatya’da ‘Sahte sağlık kurulu raporu’ operasyonu

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Resmi Belgede Sahtecilik ve Kamu Kurum\Kuruluşları aleyhine Nitelikli Dolandırıcılık Suçlarına yönelik yürütülen uzun süreli Teknik ve Takipli çalışmalar neticesinde;

Malatya ilimizde, özellikle diyabet (şeker hastalığı) ve kardiyoloji tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge/beyan ve joker (başkasının yerine tahlil veren kişi) kullanılarak para karşılığında “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” alındığı, hatta bunlar arasında hiçbir hastalığı ve engeli bulunmadığı halde %44 ile %50 oranında engelli sağlık raporu alınan ve yurt dışında yaşadığı tespit edilen iki karı-koca Türk vatandaşının da bulunduğu,

Şüphelilerin, alınan sahte engelli raporları ile de Devletin engellilere yönelik verdiği haklardan, Engelli Kimlik Kartı, Engelli Bakım Ücreti, Engelle Maaşı, Eğitim Yardımı, Kömür Yardımı, Elektrik İndirimi, İşsizlik Maaşı, Engelli Kadrosu, ÖTV ve Vergi İndirimi Usulsüz bir şekilde ve Devleti zarara uğratarak faydalandıkları tespit edilmiş,

Para karşılığında Sahte Rapor çıkartılmasını Organize eden ve joker olarak sahte tahlil ve tetkik veren toplam (7) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve mevcutlu olarak 26.07.2019 günü Adli Makamlara sevk edilmiştir.

Ayrıca operasyon kapsamında bu şekilde usulsüz rapor aldığı ilk etapta tespit edilen, (30) şahsında şüpheli olarak işlemleri yapılıp, tekrar tahlil ve tetkik işlemleri neticesi sağlık kurulu raporlarının iptal işlemleri takip edilmektedir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)