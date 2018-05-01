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01 Mayıs 2018 Salı 15:18

Malatya’da şiddetli yağış hayatı felç etti

Malatya’da aniden bastıran ve zaman zaman dolu şeklinde etkili olan şiddetli yağış hayatı felç ederken, merkeze yakın bazı yerlerde ise kayısının zarar gördüğü belirtildi.

Malatya'da şiddetli yağış hayatı felç etti
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Kurak bir Nisanı geride bırakan Malatya yağışa teslim oldu. Yağmur şeklinde başlayan yağış bir süre sonra yerini doluya bırakırken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçaklara sığındı. Malatya kent merkezinde Emeksiz ve Sıtmapınar’ı alt geçitleri trafiğe kapanırken, bazı araçlar da alt geçitte mahsur kaldı.

Yaklaşık 10 santimetrelik dolu birikintilerinin oluştuğu yollarda bazı vatandaşlar yürümekte zorlanırken, bazıları ayaklarına poşet geçirerek yoluna devam etti. Yağış nedeniyle Sıtmapınarı, İnönü Caddesi ve Şire Pazarı’nda bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahiplerinin suyu kendi imkanlarıyla tahliye ettikleri görüldü.

Bu arada yaklaşık 20 dakika süren yağışın merkeze yakın bazı yerlerde kayısıya da zarar verdiği belirtildi.



İHA
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