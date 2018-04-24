Malatya’da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Cezmi Kartay Caddesi’nde bir iş hanına yapılan şok uygulama ile satışa hazır 69 paket halinde toplam 345 gram esrar ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, şehrin giriş noktalarında gerçekleştirilen yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan T.Y.’nin üzerinde 224 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Her iki uygulamada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si ‘kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA