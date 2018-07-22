Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 21:50

Minibüs bariyerlere çarptı: 2’si ağır 11 yaralı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düğüne giden bir ailenin bulunduğu minibüs bariyerlere çarptı. Kazada 2’si ağır 11 kişi yaralandı.

Minibüs bariyerlere çarptı: 2'si ağır 11 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi Kantar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya kent merkezindeki bir düğüne katılmak üzere Akçadağ ilçesinden yola çıkan Yalçın Baydoğan (43) idaresindeki 23 KD 440 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan Sude Naz Baydoğan (10), Yalçın Baydoğan (43), Nurcihan Hanım Baydoğan (15), Tuğba Baydoğan, (12) Burcu Durdu (17), Gizem Baydoğan (9), İlayda Durdu (11), Kadir Durdu (40), Tuğçenur Çetin (16) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan 2’si Akçadağ Devlet Hastanesine diğerleri ise Malatya’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan minibüs sürücüsü Yalçın Baydoğan ile İlayda Durdu’nun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku