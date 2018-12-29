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29 Aralık 2018 Cumartesi 16:05

Nargile az daha öldürüyordu

Malatya'da bir süredir kendinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evde baygın halde bulundu.

Nargile az daha öldürüyordu
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HASAN ERYILMAZ/ Malatya'da bir süredir kendinden haber alınamayan üniversite öğrencisi evde baygın halde bulundu.

Olay Battalgazi ilçesine İskender Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre İskender Mahallesi Hilal sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında yalnız yaşayan C.B.'den (28) bir süredir haber alamayan yakınları durumu  polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde C.B. yi baygın halde buldu.Üniversite öğrencisi C.B. olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır bir kokunun bulunduğu evde inceleme yapan polis ekipleri C.B.'nin içtiği nargileden etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerinden dururken olayla ilgili inceleme başlattı.


 

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Kaynak : Hasan Eryılmaz / http://www.malatyaozhaber.com
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