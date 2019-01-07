Otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

HASAN ERYILMAZ/ Malatya'da yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza,Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi Caddesi üzerinden kent merkezi istikametine ilerleyen N.Ö. idaresindeki 44 H 0006 plakalı halk otobüsüne aynı istikamete seyir halinde olan G.A. yönetimindeki 44 PH 840 plakalı otomobil arkadan çarptı.Kaza da otomobil sürücüsü G.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



