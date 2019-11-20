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20 Kasım 2019 Çarşamba 09:49

Pençe , Balyoz, Huzur Ve Güven Timleri İle İlgili Basın Açıklaması

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, kendi konularında uzmanlaşmış 13 ekip, 3 Gece Kartalları Yaya Devriyesi olmak üzere toplam 84 branşlı personelden oluşan Pençe Timleri, Balyoz Timleri, Güven Timleri, Huzur Timleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Pençe , Balyoz, Huzur Ve Güven Timleri İle İlgili Basın Açıklaması
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü olarak; huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı, vatandaşlarımızın her geçen gün artan güvenlik ihtiyacını hukukun dışına taşmadan karşılamayı, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek tarafsız görev anlayışı ile toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini almayı ve nihayet halkla bütünleşmiş bir hizmet anlayışını kendimize daima şiar edinmiş, vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde kıymetli varlığı olan canını dahi vermekten hiçbir zaman kaçınmayan personelimizle her türlü suça, suç örgütlerine ve suçluya karşı amansız mücadele amacıyla, Şehrimizin huzur ve güvenliğini arttırmak huzurlu ve daha güvenli Malatya imajına katkı sağlamak amacıyla personel araç gereç ve ekipmanları temin edilerek görev alanları ve görev tanımlamaları yapılarak Sayın Valimizin talimat ve destekleri ile kendi konularında uzmanlaşmış 13 ekip, 3 Gece Kartalları Yaya Devriyesi olmak üzere toplam 84 branşlı personelden oluşan Pençe Timleri, Balyoz Timleri, Güven Timleri, Huzur Timleri kurulmuştur.

PENÇE TİMLERİMİZ : 28 Personelden oluşan 2 ekip olarak görev yapacaktır.

Merkez, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerimizde sürekli ring halinde bulunarak halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde meydana gelen sıcak olaylara müdahale edecek, şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde “şok uygulama” yaparak meydana gelebilecek olayların önlenmesi için çalışacaklar.

BALYOZ TİMLERİMİZ : 20 Personelden oluşan 2 ekip olarak görev yapacaktadır.

Şehrimize girişi bulunan alternatif yol güzergahlarında ilimize giriş yapması muhtemel ve terör, narkotik, asayiş olaylarına karışabileceği değerlendirilen şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde “şok uygulama” yaparak şehrimizde meydana gelebilecek suçları daha şehrimize sokmadan bertaraf etmek için çalışacaklar.

GÜVEN TİMLERİMİZ : 21 Personelden oluşan 6 ekip ve 3 Yaya Devriye olarak görev yapacaktadır.

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu Kanalboyu Caddesi, Cezmi Kartay Caddesi ve Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde görev alarak vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde olmaları adına çalışmalar yapacaklar.

HUZUR TİMLERİMİZ : 15 Personelden oluşan 3 ekip ve 1 Zabıta Memuru olarak görev yapacaktadır.

İl merkezinde ve merkez ilçelerimizde bulunan toplam 217 adet park ve bahçede önleyici güvenlik tedbirleri alarak halkımızın aileleri ile birlikte park ve bahçelerde güven ve huzur içerisinde vakit geçirmelerini temin etmek amacıyla görev yapacaklar, Park ve bahçeleri mesken ederek çevreye rahatsızlık veren, gayri ahlaki davranışlarda bulunan, suça karışan şahıslar hakkında başta önleyici hizmetin gereğini ifa ederek gerekmesi halinde idari ve adli işlemlerin tesis edilmesini sağlayacaklar.

Kurulan timlerimiz diğer görev yapan görevlilerimize ek olarak uzman personeller ile birlikte bölgelerinde bulunan muhtarlar, halkın ileri gelen fertleri, esnaflar, cami imamları ile irtibat kurarak halkımızın güvenliğiyle ilgili kendi yönlerinden çalışmalarını yapacaklar, gerekmesi halinde diğer birimlere de durumu rapor ederek gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacaklar. Kurulan bu timlerimiz suç ve suçluyla etkin bir şekilde mücadele edeceklerdir. Vatandaşlarımızın 0505 318 44 86 nolu Whatsapp Polis İhbar Hattı ile bu timlerimize asayiş ve güvenlik konuları yönünden çağrı-fotoğraf -konum –mesaj ile 7 gün 24 saat ulaşabileceklerdir. Vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve haberdar olabilmeleri için Tanıtım ve iletişim bilgileri 20/11/2019 tarihinden itibaren billboardlarda, malatya.pol.tr sitesinden, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü facebook sayfamızdan @malatyaemniyet twitter adresimizden yayınlanacaktır.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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