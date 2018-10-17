Asayiş-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:54

PKK’ya eleman kazandıran üniversite öğrencisi tutuklandı

Malatya’da PKK terör örgütünün kırsal yapılanmasına elaman temin eden üniversite öğrencisi tutuklandı.

PKK'ya eleman kazandıran üniversite öğrencisi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettiği belirlenen üniversite öğrencisi bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi C.B.’nin evinde yapılan aramalarda da örgütsel dergi ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelinin ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandığı ve Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku