Asayiş-44:
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21 Mayıs 2021 Cuma 15:39

Polis, Zanlıyı Alıcı Kılığına Girerek Yakaladı

Malatya’da, 9 bin TL değerindeki asansör ana kartı hırsızlığı olayında şüpheli şahsın çaldığı malları satışa çıkardığını öğrenen polis, alıcı kılığına girerek zanlıyı yakaladı.

Polis, Zanlıyı Alıcı Kılığına Girerek Yakaladı
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11.05.2021 günü Büyük Mustafa Paşa Mahallesinde bir ikametten 9.000 TL değerindeki asansör ana kartı (üç parça elektronik aksamının) çalınması olayı ile ilgili; Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliğince ilimizde yapılan kapsamlı çalışmada şüpheli O.Ç.Ö. isimli şahıs tespit edilmiş, çaldığı malzemeleri satışa çıkardığı tarafımızdan öğrenilmesi üzerine şüpheli ile alıcı olarak iletişime geçilmiş, elektronik parçaların satın alınacağı söylenerek görüşme sağlanmış, şahıs malzemeleri Hürriyet parkına getirdiği esnada malzemelerle birlikte yakalanarak faili meçhul olay aydınlatılmış, malzemeler müşteki şahsa teslim edilmiştir.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda;

· 3 adet tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 36 adet fişek, 2 gr sentetik kannobinoid, 17.97 gr Metamfetamin ve 67 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

· Şeyh Bayram Mahallesinde meydana gelen Faili Meçhul İnşaatta kabloların çalınması olayı ile ilgili olarak çevrede incelenen güvenlik kameralarında konuyu gerçekleştiren şahısların E. A. ve A. E. K. olduğu tespit edilmiş. Şüpheli şahıslar yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır.

· 1. OLAY: 19.03.2021 günü Özalper Mahallesinde müşteki H. T'a ait manavda meydana gelen Faili Meçhul işyerinden hırsızlık

  2. OLAY: 19.03.2021 günü Zaviye Mahallesinde müşteki N. A'ye ait markette meydana gelen Faili Meçhul işyerinden hırsızlık,

  3. OLAY: 19.03.2021 günü Koyunoğlu Mahallesinde müşteki E. Ç'ye ait markette meydana gelen Faili Meçhul işyerinden hırsızlık,

  4. OLAY: 19.03.2021 günü Zaviye mahallesi müşteki Z. G.'e ait markette meydana gelen Faili Meçhul işyerinden hırsızlık olayı,

19.03.2021 günü gece 02.00 ile 04.00 saatleri arasında kapalı olduğu sıralarda camları taş ile kırılmak suretiyle işyerlerine girildiği ve bu işyerlerinde toplamda 15.000 ₺ değerinde sigara ve 500 ₺ bozuk paranın çalınması olayı ile ilgili şüpheli şahsın tespitine yönelik ekiplerimizce yapılan kapsamlı çalışmada; toplam 62 güvenlik kamerasında 300 saatlik görüntü izlenmiş, şüpheli şahsın H. İ. B. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş. Şüpheli şahıs yakalanmış ve çıkarıldığı adli mercilerce 4 dosyadan da ayrı ayrı tutuklanmıştır.

· Gündüzbey Mahallesinde Müşteki G.E. kendisine ait olan kırıcıyı arazide toprakla kapatarak ayrıldığını, 16.05.2021 günü kontrol ettiğinde kırıcının yerinde olmadığını, tahmini zararının 40.000 TL olduğunu beyan etmiş. Ekiplerimizce yapılan kapsamlı çalışmalarda, bahse konu kırıcı Beydağı Mahallesi boş bir arsada bulunmuş müştekisine teslim edilmiş, kırıcıyı çalan şüpheli şahısların H. K., F. D. ve M. E. isimli şahısların olduğu tarafımızdan tespit edilmiş. 3 şüpheli şahısta ekiplerimizce yakalanmış, Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

· Zaviye Mahallesinde Müşteki D.B’yi arayan ve kendisini Polis-Savcı olarak tanıtan şahıslara kanıp ikametinde bulunan altınları alıp Kemal Özalper İlkokulu karşısına gelmesi söylenmiş, konu ile ilgili yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde Müştekiye ulaşılarak 20.000 TL değerindeki ziynet eşyalarını dolandırıcılara vermesi engellenmiş, arayan numara üzerinden tahkikata başlanmıştır.

· Müşteki G.B. Saray Mahallesinde bir işyerinde alışveriş yaptığı sırada cep telefonunu ürün rafında unutur, daha sonra geri geldiğinde cep telefonunu yerinde bulamaz şikâyetçi olur. Konuyla ilgili 6 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş, izlenen kamera görüntüleri ile çevrede yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın Z. T. olduğu tespit edilmiş ve şahıs İnönü Caddesi üzerinde suça konu telefon ile yakalanmış. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

· Müşteki H.İ.Ç. Zafer Mahallesinde yetkilisi olduğu Markete şüpheli M.Ç. isimli şahsın maddi değeri 350 TL olan zeytinyağı ve çay aldığını bu ürünleri poşete koyarak ücretini ödemeden marketten çıktığını kamera görüntülerinden tespit ettiğini beyan etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın M. Ç. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş şahıs Kışla Caddesi üzerinde yakalanmış. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

· Saray Mahallesinde süresiz olarak mühürlenen fakat Mühür bozma yapılan bir iş yerine Kumar baskını yapılmış, iş yeri içerisinde toplam 13 şahsın TOMBALA oynadığı tespit edilmiş ve şahıslara idari para cezası yazılmış, 2.240 adet pul, 191 oyun kartı, 150 TL para muhafaza altına alınmış, İş yeri sorumlusu V. İ. isimli şahısa Kumar Oynanması için Yer ve İmkan sağlamak ve tarafımızca tespit edilerek adli işlem yapılmış. Ayrıca iş yerinde bulunan 13 şahsa Covid-19 Tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan idari işlem yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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