Polislere ateş açan zanlı yakalandı

HASAN ERYILMAZ/ Malatya'da motosikleti trafik polislerince bağlanan şüpheli, kurusıkıdan bozma tabancası ile gördüğü ilk polis aracına ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda zanlı, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Arap Osman Kavşağında trafik polisleri durdurdukları bir motosikletli sürücüye evrakları eksik olması nedeniyle ceza keserek motosikleti bağladı. Bunun üzerine bu duruma öfkelenen M.G. isimli genç sürücü yaklaşık bir saat sonra Turgut Temelli Alt Kavşağında seyir halindeki bir polis otosuna silahla ateş açtı.

Bir mermimin isabet ettiği polis aracından hemen inen ekipler, şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada da şüphelinin elindeki silah bir el daha ateş aldı ancak mermi yere isabet aldı. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kurusıkıdan bozma silaha da el konuldu.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre delil çalışması yaptı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.