Pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

HASAN ERYILMAZ/ Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay Battalgazi ilçesi bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre aralarında husumet olduğu iddia edilen E.K. Taştepe Caddesi üzerinde kaldırımdan ilerleyen H.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.Açılan ateş sonucunda H.P. bacağına isabet eden saçmalar sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri H.P.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüpheli E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.