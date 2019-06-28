Silahla Yaralama Olaylarından İki Kişi Tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından "birden fazla kişinin ateşli silah ile kasten yaralaması" ve "ateşli silahla kasten yaralama, korku ve panik yaratacak şekilde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme ve mala kasten zarar verme" olayları ile olarak 3 kişiyi gözaltına alınmış, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest kalırken 2 kişi tutuklandığı bildirilmiştir.

OLAY-1

23 06 2019 günü saat 22.30 sıralarında Diş Hastanesi önünde meydana gelen "birden fazla kişinin ateşli silah ile kasten yaralaması" olayı ile ilgili olarak; Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerimiz yaptıkları çalışmalarda, yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen (2) Şüpheliyi olayda kullanılan pompalı tüfek ile birlikte yakalamıştır.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Şüphelilerden (1)’i Adli Kontrol Kararı ve ile Serbest bırakılırken, diğer şüpheli mahkemece TUTUKLANMIŞTIR.

OLAY-2

26.06.2019 günü saat:18:10 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen “ateşli silahla kasten yaralama, korku ve panik yaratacak şekilde genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme ve mala kasten zarar verme” olayları ile ilgili olarak Yunus Timlerimiz olaya anında müdahale ederek olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahsı suçta kullanılan av tüfeği ile birlikte yakalamıştır.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğimiz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece TUTUKLANMIŞTIR.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)