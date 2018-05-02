Silahlı kavga: 1 yaralı 3 gözaltı

HASAN ERYILMAZ/ Malatya'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre aynı bölgede ikamet eden H.H.D. ile S.S.henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Silahın kullanıldığı kavgada S.S. açılan ateş sonucu ayağından yaralandı.Yaralı şahıs bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri S.S.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan H.H.D. ile birlikte olaya karıştıkları tespit edilen 2 kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Malatya Öz Haber