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05 Temmuz 2018 Perşembe 16:34

Sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
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Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yeşiltepe Mahallesi’nde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen M.K., E.B., V.Ö. ve E.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların üzerilerinde ve evlerinde yapılan aramalarda İstanbul’dan getirdikleri tespit edilen bin 455 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra sorguları tamamlanan 4 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yapılan kontroller esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramalarda ise toplam 125 gram esrar maddesi ele geçirildi.



İHA
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