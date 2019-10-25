Telefon Dolandırıcılığından Üç Şüpheliden Biri Tutuklandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtan (3) şüpheli şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen (3) şüpheliden (1)’i mahkemece tutuklanmış, (2) şüpheli ise serbest bırakıldı.

23/10/2019 tarihinde şüpheli numaralardan aramak suretiyle kendilerini Polis ve Savcı olarak tanıtan (3) şüpheli şahıs, mağdur vatandaş üzerinde korku ve panik yaratmak suretiyle ikametinde bulunan (22.462 dolar) parayı poşete koydurarak belirledikleri noktaya bıraktırmak suretiyle bahse konu parayı alarak olay yerinden uzaklaşmışlardır.

İletişim yoluyla Nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerimizin yapmış olduğu çok yönlü ve titiz araştırmalar sonucunda dolandırıcılık olayın failleri oldukları tespit edilen (3) şüpheli şahıs mağdur vatandaşımıza ait olan (22.462 dolar) para ile birlikte yakalanmıştır.

Adli makamlara sevk edilen (3) şüpheliden (1)’i mahkemece tutuklanmış, (2) şüpheli ise serbest bırakılmıştır.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)