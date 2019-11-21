Telefonla Dolandırıcılık Zanlısı Uygulama Noktasında Yakalandı

21.11.2019 tarihinde kendilerini Polis, Asker ve Savcı olarak tanıtan (1) şüpheli şahıs, mağdur vatandaş üzerinde korku ve panik yaratmak suretiyle ikametinde bulunan (4 adet cumhuriyet altını, 2 adet çeyrek altın, 1 adet 22 gram altın bilezik, 1 adet yarım altın, 1 adet altın nazarlık, 1 adet saat kayışı, 1 adet gümüş yüzük, 1 adet gümüş set (küpe ve kolye), 1 adet altın bileklik, 1 adet altın künye, 1 adet saat, 1 adet inci takım (kolye ve küpe), 1 adet gümüş yüzük, 1 adet mini altın set (yüzük küpe kolye), 1 adet altın kolye ucu üçgen nazarlık, 1adet altın kolye ve 3500 TL parayı belirledikleri noktaya bıraktırmak suretiyle bahse konu değerli eşya ve paraları alarak olay yerinden uzaklaşmışlardır.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın eşkal bilgileri tespit edilmiş ve şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda A.T isimli şüpheli Adıyaman ilimiz uygulama noktasında üzerinden Müştekiye ait malzemelerle birlikte yakalanmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)